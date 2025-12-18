Samsung One UI 8.5 पब्लिक बीटा अपडेट जारी, जानिए डाउनलोड करने का सबसे आसान तरीका

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सैमसंग ने आखिरकार One UI 8.5 का पब्लिक बीटा प्रोग्राम रोलआउट करना शुरू कर दिया है। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ये अपडेट अभी के लिए सिर्फ Galaxy S25 सीरीज के यूजर्स को ही दिया जा रहा है जिसमें सबसे पहले नए फीचर्स और अपग्रेड्स का एक्सपीरियंस मिलने वाला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टेस्टिंग के बाद कंपनी आने वाले समय में इसका स्टेबल वर्जन भी सभी यूजर्स के लिए जारी कर सकती है। फिलहाल के लिए One UI 8.5 पब्लिक बीटा साउथ कोरिया, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, भारत और पोलैंड के कुछ यूजर्स के लिए Galaxy S25 सीरीज पर उपलब्ध कराया गया है। चलिए पहले जानते हैं कि आखिर One UI 8.5 में क्या नया मिल रहा है...

One UI 8.5 में क्या नया? दरअसल सैमसंग ने अपने इस नए One UI 8.5 अपडेट में कई बड़े बदलाव किए हैं। जहां नया विज़ुअल रिफ्रेश, ज्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शन, AI-पावर्ड फीचर्स और बेहतर क्रॉस-डिवाइस कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं इस अपडेट के साथ Galaxy AI फीचर्स को भी और बेहतर किया गया है। खासतौर पर इमेज जनरेशन टूल्स तो अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है।

इसके अलावा Samsung डिवाइसेज के बीच स्टोरेज शेयरिंग और Smart View का फास्ट एक्सेस जैसे फीचर्स इसे और भी बेहतर बना रहे हैं। इस अपडेट में न सिर्फ नए फीचर्स बल्कि Samsung ने इस अपडेट में रीडिजाइन किए गए पावर मैनेजमेंट टूल्स को भी रोल आउट किया है, जिससे बैटरी परफॉर्मेंस और ओवरऑल स्पीड में सुधार देखने को मिल रहा है।