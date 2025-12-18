Language
    Samsung का स्लिम 5G फोन सिर्फ 12,999 रुपये में, 5000mAh बैटरी और 50MP कैमरा भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 09:30 AM (IST)

    अमेजन पर Samsung Galaxy M17 5G लॉन्च प्राइस से काफी कम में मिल रहा है। बिना बैंक ऑफर के यह फोन 13,999 रुपये में उपलब्ध है, जबकि ICICI और HDFC बैंक कार ...और पढ़ें

    Samsung का स्लिम 5G फोन सिर्फ 12,999 रुपये में, 5000mAh बैटरी और 50MP कैमरा भी 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी काफी वक्त से बजट रेंज में सैमसंग का पावरफुल फोन ढूंढ रहे हैं? तो अमेजन आपके लिए एक सबसे शानदार डील लेकर आया है। जी हां, इस वक्त Samsung Galaxy M17 5G अपने लॉन्च प्राइस से काफी सस्ता मिल रहा है। कंपनी ने इस डिवाइस को 16,499 रुपये में पेश किया था लेकिन अभी आप इस फोन को बिना किसी बैंक ऑफर के भी अच्छे डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। डिवाइस पर जबरदस्त एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है जो इस डील को और भी ज्यादा खास बना देता है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

    Samsung Galaxy M17 5G पर डिस्काउंट

    सैमसंग का ये M सीरीज के तहत आने वाला फोन अभी अमेजन पर बिना किसी बैंक ऑफर के सिर्फ 13,999 रुपये में मिल रहा है जो इसे एक शानदार डील बना रहा है। वैसे इस लैपटॉप की कीमत 16,499 रुपये है। यानी अभी डिवाइस पर फ्लैट 2,500 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है।

    कंपनी इस फोन पर जबरदस्त बैंक ऑफर भी दे रही है जहां ICICI Bank Credit Card और HDFC Bank Credit Card के साथ डिवाइस पर 1000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है जो डील को और भी खास बना देता है।

    बैंक ऑफर के बाद तो फोन की कीमत सिर्फ 12,999 रुपये रह जाती है। इतना ही नहीं डिवाइस पर खास एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है जहां आप पुराने फोन के बदले 13,250 रुपये तक का एक्सचेंज वैल्यू भी ले सकते हैं।

    Samsung Galaxy M17 5G के खास फीचर्स

    सैमसंग के इस जबरदस्त फोन में मॉन्स्टर डिस्प्ले यानी 6.7 इंच का सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलता है जो FHD+ रेज़ोल्यूशन और 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। ड्यूरेबिलिटी और डिजाइन के मामले में भी फोन काफी जबरदस्त है जहां फोन की मोटाई सिर्फ 7.5mm है, यानी आपको आपकी स्लिम डिज़ाइन देखने को मिलने वाला है।

    फोन में 50MP OIS (F1.8) मेन वाइड एंगल कैमरा + 5MP (F2.2) अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा + 2MP मैक्रो एंगल कैमरा, 13MP (F2.0) सेल्फी कैमरा मिलता है। डिवाइस में पावरफुल Exynos 1330 प्रोसेसर, Android 15 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। इसके अलावा फोन में 5000mAh की बड़ी बैटरी भी मिल रही है।

