40 हजार में लॉन्च हुआ था Samsung का ये फोन, अब मिल रहा 24 हजार में; यहां है डील

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप कोई अच्छा मिड-रेंज फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब सही समय हो सकता है। दरअसल Samsung Galaxy A55 5G अभी Flipkart पर भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है, जिससे ये खरीदारों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन गया है। बजट-फ्रेंडली कीमत पर लगभग फ्लैगशिप फीचर्स देने के लिए जानी जाने वाली Samsung की A-सीरीज, वैल्यू पर फोकस करने वाले कस्टमर्स के बीच टॉप चॉइस है। Flipkart पर मिल रही डील के साथ Galaxy A55 5G और भी अट्रैक्टिव ऑप्शन बन गया है है। वैसे ऐसी डील्स ज्यादा समय तक नहीं रहतीं। ऐसे में अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो जल्दी करना बेहतर रहेगा। आइए जानते हैं डील।

Samsung Galaxy A55 5G पर ये है डील Samsung Galaxy A55 5G को भारत में 39,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। Flipkart अभी Galaxy A55 5G के ऑसम नेवी, 128 GB स्टोरेज और 8 GB रैम वेरिएंट पर 15,613 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है, जिससे इसकी कीमत घटकर 24,386 रुपये हो गई है। और ज्यादा बचत करने के लिए, आप अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज कर सकते हैं। ग्राहकों को एक्सचेंज ऑफर के तहत 23,660 रुपये तक की छूट दी जा रही है। हालांकि, वैल्यू फोन के मॉडल और कंडीशन पर डिपेंड करेगी। ग्राहकों को यहां EMI ऑप्शन भी ऑफर किया जा रहा है। फ्लिपकार्ट पर कुछ बैंक ऑफर्स भी हैं।

Samsung Galaxy A55 5G स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Samsung Galaxy A55 5G में 6.6-इंच का FHD+ सुपर AMOLED डिस्प्ले है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। अंदर, Galaxy A55 5G में Exynos 1480 प्रोसेसर है, जिसे 12GB तक रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। इसके अलावा, हैंडसेट में 5,000mAh की बैटरी है जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।