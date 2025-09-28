Language
    Samsung Galaxy Z Fold 6 पर सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर: मिस हुई डील तो बाद में होगा फील!

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 03:00 PM (IST)

    अमेज़न पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 6 पर भारी छूट मिल रही है। 164999 रुपये की शुरुआती कीमत वाला यह फोल्डेबल स्मार्टफोन अब 103999 रुपये में उपलब्ध है। ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर अतिरिक्त कैशबैक भी मिलेगा जिससे कीमत और कम हो जाएगी। यह फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर और शानदार कैमरा फीचर्स से लैस है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Amazon पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है, जहां Samsung, OnePlus, iQOO जैसे बड़े ब्रांड्स के फ्लैगशिप स्मार्टफोन बेहद कम दामों पर मिल रहे हैं। अगर आप भी नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सेल में सिर्फ रेगुलर स्मार्टफोन ही नहीं, बल्कि फोल्डेबल स्मार्टफोन्स पर भी शानदार डिस्काउंट ऑफर मिल रहे हैं।

    पिछले साल के Samsung Galaxy Z Fold 6 पर भी इस सेल में बंपर डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। इस ऑफर के साथ आप इस फोन को अब तक की सबसे कम कीमत पर खरीद सकते हैं। इसके साथ ही फोन पर बैंक ऑफर भी मिल रहा है, जिससे फोन की कीमत और भी कम हो जाती है। आइए इस डील पर एक नजर डालते हैं।

    Samsung Galaxy Z Fold 6 डिस्काउंट ऑफर

    दरअसल, सैमसंग ने इस फ्लैगशिप फोल्डेबल स्मार्टफोन को 1,64,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था, जहां आपको 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है, लेकिन अब ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के दौरान इस फोन की शुरुआती कीमत घटकर सिर्फ 1,03,999 रुपये रह गई है, यानी आपको फोन पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है।

    इतना ही नहीं, Amazon ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड के साथ इस फोन पर 3,119 रुपये का एक्स्ट्रा कैशबैक भी ले सकते हैं, जो इस डील को और भी खास बनाता है। इस ऑफर के साथ आप फोन को लगभग 1 लाख रुपये में खरीद सकते हैं। फोन दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आता है, जहां पहला कलर सिल्वर शैडो और दूसरा नेवी ब्लू है।

    Samsung Galaxy Z Fold 6 के स्पेसिफिकेशन

    फोल्डेबल स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो डिवाइस में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 3 प्रोसेसर देखने को मिलता है, साथ ही एड्रेनो 750 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट भी है। फोन में 7.6 इंच का डायनामिक LTPO AMOLED 2X इनर डिस्प्ले और 6.3 इंच का कवर डिस्प्ले भी है। यह डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 2600 निट्स पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है। डिवाइस में एंड्रॉयड 14 ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके साथ 7 बड़े OS अपग्रेड मिलने वाले हैं।

    Samsung Galaxy Z Fold 6 के कैमरा स्पेक्स

    फोन में ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। साथ ही यह डिवाइस 123 डिग्री फील्ड-ऑफ-व्यू वाला 12MP का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा भी ऑफर करता है और 3x ऑप्टिकल जूम वाला 10MP का टेलीफोटो कैमरा ऑफर करता है। इसके अलावा फोन में 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4400mAh की बैटरी मिलती है।

