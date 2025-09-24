Samsung Galaxy S24 Ultra vs Galaxy S25 Ultra: सेल से कौन-सा स्मार्टफोन खरीदना होगा बेस्ट ऑप्शन?

अमेजन पर चल रही ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में Samsung Galaxy S25 Ultra और Galaxy S24 Ultra पर शानदार डील्स मिल रही हैं। Galaxy S24 Ultra में Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर और 200MP कैमरा है जबकि S25 Ultra में Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर और बेहतर अल्ट्रावाइड कैमरा मिलता है। दोनों में 5000mAh बैटरी है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Amazon पर इन दिनों Great Indian Festival सेल चल रही है। सेल के दौरान स्मार्टफोन और दूसरे फ्लैगशिप प्रोडक्ट पर दमदार डिस्काउंट मिल रहा है। फेस्टिव सेल के दौरान iPhone 16 सीरीज पर जबरदस्त डील मिल रही है। इसके साथ ही सैमसंग के प्रोडक्ट पर भी बॉयर्स को एटरेक्टिव डील्स मिल रही है। अगर आप एक दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन की तलाश में हैं तो Samsung Galaxy S25 Ultra और Samsung Galaxy S24 Ultra भी अच्छा विकल्प हो सकता है।

सैमसंग के दोनों फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S25 Ultra और Galaxy S24 Ultra में से किसे खरीदना बेहतर ऑप्शन है। इसे लेकर कन्फ्यूजन है तो इस आर्टिकल में हम डिटेल में बता रहे हैंकि दोनों में से कौन-सा स्मार्टफोन बेहतर ऑप्शन हो सकता है।

Samsung Galaxy S24 Ultra vs S25 Ultra: डील प्राइस Samsung Galaxy S24 Ultra स्मार्टफोन का 512GB वाले वेरिएंट को कंपनी ने 1,44,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया था, जिसे Amazon Great Indian Festival सेल के दौरान 1,08,999 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। अमेजन सेल के दौरान 256GB वेरिएंट बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है।

Samsung Galaxy S25 Ultra स्मार्टफोन का 256 जीबी वाले वेरिएंट को 1,29,999 रुपये की कीमत में पेश किया है। फिलहाल इसे 1,23,499 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। सेल ऑफर की बात करें तो SBI क्रेडिट कार्ड के नॉन-ईएमआई ट्रांसजैक्शन पर इस फोन फोन पर 10 हजार का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी इसे 1,13,499 रुपये की कीमत पर खरीदा जा सकता है। इसके साथ ही एक्सचेंज बोनस का बेनिफिट भी यूजर्स ले सकते हैं।

Galaxy S24 Ultra vs S25 Ultra: कौन-सा फोन खरीदें? Samsung Galaxy S24 Ultra और Galaxy S25 Ultra दोनों स्मार्टफोन प्रीमियम रेंज के फोन हैं। Samsung Galaxy S24 Ultra की बात करें तो यह एआई एक्सपीरियंस के साथ Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर के साथ आता है। Galaxy S25 Ultra की बात करें तो इसमें Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर मिलता है।

कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो Galaxy S24 Ultra और Galaxy S25 Ultra दोनों ही फोन में एक जैसा क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। इसका प्राइमरी कैमरा 200 मेगापिक्सल है, जिसके साथ 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 10MP टेलीफोटो लेंस दिया गया है। Galaxy S24 Utra में 12MP अल्ट्रावाइड कैमरा और S25 Ultra में 50MP अल्ट्रावाइड कैमरा मिलता है। दोनों फोन में 5000mAh की बैटरी मिलती है।