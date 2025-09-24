Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Samsung Galaxy S25 Ultra 5G पर सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर, Amazon सेल में मिल रही डील

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 11:30 AM (IST)

    अमेजन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025 सेल में सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पर शानदार डील मिल रही है। यह प्रीमियम स्मार्टफोन जो 129999 रुपये में लॉन्च हुआ था अब बिना किसी ऑफर के 104000 रुपये में उपलब्ध है। SBI क्रेडिट कार्ड EMI पर अतिरिक्त छूट और एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध हैं। इस फोन में बेहतरीन कैमरा परफॉर्मेंस और डिस्प्ले है जिसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    Samsung Galaxy S25 Ultra 5G पर सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अमेजन पर इन दिनों ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025 सेल चल रही है जिसमें कई बजट से लेकर फ्लैगशिप स्मार्टफोन सबसे कम कीमत पर मिल रहे हैं। इस सेल में सैमसंग के स्मार्टफोन भी काफी कम कीमत पर मिल रहे हैं। जी हां, कंपनी इस वक्त अपने सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन में से एक सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पर शानदार डील दे रही है जिसे इस साल की शुरुआत में 1,29,999 रुपये में लॉन्च किया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि अभी आप इस डिवाइस को सिर्फ 1,04,000 रुपये में बिना किसी ऑफर के खरीद सकते हैं। ऐसे में अगर आप अच्छे कैमरे, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले और शानदार डिजाइन वाला एक ऑल-अराउंड डिवाइस ढूंढ रहे हैं तो आपको ये डील मिस नहीं करनी चाहिए। चलिए इस डील पर एक नजर डालते हैं...

    Samsung Galaxy S25 Ultra 5G पर डिस्काउंट ऑफर

    अमेजन की सेल में इस वक्त सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के टाइटेनियम सिल्वरब्लू कलर वैरिएंट पर जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर देखने को मिल रहा है जिसके बाद फोन की कीमत सिर्फ 1,04,000 रुपये रह गई है। यानी फोन पर लॉन्च प्राइस से सीधे 25,999 रुपये की छूट मिल रही है। फोन पर एसबीआई क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन के साथ तो 1,250 रुपये तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है जो जिससे कीमत 1,02,750 रुपये रह जाती है।

    आप इस फोन को 4,683 रुपये प्रति माह से शुरू होने वाली नो-कॉस्ट ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा फोन पर जबरदस्त एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है जहां से आप पुराने डिवाइस को एक्सचेंज करके उसकी कंडीशन और ब्रांड मॉडल के बेस पर 50,950 रुपये तक की छूट ले सकते हैं।

    Samsung Galaxy S25 Ultra 5G के स्पेसिफिकेशन

    सैमसंग के इस दमदार फोन में आपको 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.9-इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। साथ ही यह डिवाइस पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिप से लैस है। फोन में 5,000mAh की बड़ी बैटरी भी है जिसके साथ 45W चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है। यह फोन IP68 रेटिंग के साथ आता है।

    Samsung Galaxy S25 Ultra 5G के कैमरा स्पेक्स

    कैमरा के मामले में भी फोन काफी शानदार है जहां आपको 200MP का प्राइमरी कैमरा और 50MP का अल्ट्रावाइड लेंस, 50MP का पेरिस्कोप और 3x ऑप्टिकल जूम वाला 10MP का टेलीफोटो कैमरा मिल जाता है। जबकि सामने की तरफ सेल्फी के लिए फोन में 12MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

    यह भी पढ़ें- Samsung का नया टैबलेट हुआ भारत में लॉन्च, कीमत 12,999 रुपये; 8.7-इंच का है डिस्प्ले