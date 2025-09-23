Samsung का नया टैबलेट हुआ भारत में लॉन्च, कीमत 12,999 रुपये; 8.7-इंच का है डिस्प्ले

Language
    Samsung ने बिना शोर मचाए भारत में अपना नया Galaxy Tab A11 लॉन्च कर दिया है। ये Galaxy Tab A9 का सक्सेसर है और इसमें 8.7-इंच HD+ डिस्प्ले के साथ 90Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। इसमें 8MP रियर और 5MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। ये टैबलेट 5100mAh बैटरी के साथ आता है और Wi-Fi और Cellular दोनों वेरिएंट में उपलब्ध है।

    Samsung Galaxy Tab A11 को लॉन्च कर दिया गया है।

     टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung Galaxy Tab A11 को भारत में चुपचाप लॉन्च कर दिया गया है। Galaxy A सीरीज का ये नया टैबलेट ऑक्टा-कोर चिपसेट पर चलता है और इसमें 8.7-इंच डिस्प्ले है जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है। Galaxy Tab A11 दो कलर ऑप्शन में आता है और इसमें 5,100mAh बैटरी दी गई है। इसमें 8-मेगापिक्सल रियर कैमरा और 5-मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। Galaxy Tab A11, 2023 में लॉन्च हुए Galaxy Tab A9 का सक्सेसर है।

    Samsung Galaxy Tab A11 की भारत में कीमत

    Samsung Galaxy Tab A11 की कीमत भारत में 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट (Wi-Fi मॉडल) के लिए 12,999 रुपये रखी गई है। वहीं 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 17,999 रुपये है।

    Galaxy Tab A11 का सेलुलर वेरिएंट 4GB + 64GB मॉडल के लिए 15,999 रुपये और 8GB + 128GB वेरिएंट के लिए 20,999 रुपये में आता है। इसे ग्रे और सिल्वर कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है।

    Samsung Galaxy Tab A11 के स्पेसिफिकेशन्स

    Samsung Galaxy Tab A11 में 8.7-इंच HD+ (800×1,340 पिक्सल) TFT डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट है। इसमें ऑक्टा-कोर चिपसेट दिया गया है जिसकी CPU स्पीड 2.2GHz है। हालांकि, Samsung ने प्रोसेसर का नाम ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं किया है।

    Galaxy Tab A11 में 8GB तक RAM और 128GB तक स्टोरेज मौजूद है, जिसे MicroSD कार्ड स्लॉट से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। इसके रियर में 8-मेगापिक्सल कैमरा ऑटोफोकस के साथ है, जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5-मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है।

    Galaxy Tab A11 में Wi-Fi, 5G, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, USB Type-C पोर्ट और 3.5mm ऑडियो जैक जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें Dolby सपोर्टेड डुअल स्पीकर्स भी मौजूद हैं।

    Samsung Galaxy Tab A9 और Galaxy Tab A9+ की तरह ही Galaxy Tab A11 में 5,100mAh बैटरी दी गई है। इसका डाइमेंशन 211.0×124.7×8.0mm है और वजन 337 ग्राम है।

