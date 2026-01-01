Amazon की न्यू ईयर डील: Samsung के फोल्ड 5G फोन पर 55 हजार का डिस्काउंट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी रेगुलर फोन इस्तेमाल करके बोर हो गए हैं और अब फोल्डेबल फोन खरीदने की सोच रहे हैं? तो Amazon आपके लिए एक शानदार डील लेकर आया है। जी हां, Samsung Galaxy Z Fold 6 अभी Amazon पर ₹55,000 का डिस्काउंट पर मिल रहा है। इस फोन को कंपनी ने लगभग 1,64,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था, लेकिन अब आप इसे ₹1,10,000 से कम में खरीद सकते हैं। इस डिवाइस में डुअल AMOLED डिस्प्ले, ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम और प्रीमियम डिजाइन मिलता है। अगर आप भी यह फोल्डेबल फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस डील को जरूर चेक करें।

Samsung Galaxy Z Fold 6 पर डिस्काउंट इस सैमसंग फोल्डेबल फोन की कीमत वैसे तो 1,64,999 रुपये है, लेकिन Amazon अभी इसे बिना किसी बैंक ऑफर के सिर्फ ₹1,09,999 में खरीदने का मौका दे रहा है। इसका मतलब है कि आपको फोन पर ₹55,000 का सीधा डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी ₹5,000 का एक्स्ट्रा कूपन डिस्काउंट भी दे रही है, जिससे यह डील और भी आकर्षक हो जाती है।

आप बैंक ऑफर्स के जरिए और भी डिस्काउंट ले सकते हैं। Amazon ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर ₹3,299 तक का कैशबैक मिल रहा रहा है, जबकि स्कॉपीअ फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड पर ₹1,500 तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसका मतलब है कि आप इन बैंक ऑफर्स से डिवाइस पर और भी ज्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं।

इसके अलावा डिवाइस पर शानदार एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध है, जिससे आपको ₹44,300 तक की एक्सचेंज वैल्यू मिल सकती है। हालांकि, यह एक्सचेंज वैल्यू पूरी तरह से आपके पुराने फोन की कंडीशन पर निर्भर करेगी। आपके फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन के आधार पर वैल्यू अलग-अलग हो सकती है।