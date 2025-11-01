सामने आए Galaxy S26 Series के स्पेसिफिकेशन्स, अल्ट्रा मॉडल में मिल सकते हैं ये फीचर्स
Samsung ने अपनी Q3 2025 अर्निंग कॉल में Galaxy S26 सीरीज के लिए बड़े AI, परफॉर्मेंस और कैमरा अपग्रेड का संकेत दिया था। अब एक टिपस्टर ने Galaxy S26, S26+ और S26 Ultra के पूरे स्पेसिफिकेशन्स लीक कर दिए हैं। इसमें खासतौर पर Ultra मॉडल को बड़े सेंसर और एडवांस कैमरा फीचर्स मिल सकते हैं। इस सीरीज में नया M14 OLED पैनल और क्वाड HD डिस्प्ले आने की उम्मीद है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung ने हाल ही में अपनी Q3 2025 अर्निंग्स कॉल के दौरान अपकमिंग Galaxy S26 सीरीज के लिए बड़े AI, परफॉर्मेंस और कैमरा अपग्रेड टीज़ किए। अब एक टिप्स्टर ने इन फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के पूरे स्पेसिफिकेशन्स लीक कर दिए हैं। पूरी Galaxy S26 सीरीज, खासकर Ultra मॉडल को बड़े कैमरा सेंसर मिल सकते हैं। इनमें क्वाड HD रेजोल्यूशन के साथ Samsung का नया M14 OLED पैनल मिल सकता है।
Samsung Galaxy S26 Series के लीक्ड स्पेसिफिकेशन्स
टिप्स्टर Alchimist Leaks ने एक Telegram पोस्ट में Galaxy S26 सीरीज के स्पेसिफिकेशन्स शेयर किए हैं। फ्लैगशिप Galaxy S26 Ultra में 6.9-इंच क्वॉड HD OLED स्क्रीन हो सकती है। इसमें M14 OLED पैनल हो सकता है और इसमें AI बेस्ड प्राइवेसी-स्क्रीन फीचर्स आने की उम्मीद है।
फोटोग्राफी के लिए Samsung सभी मॉडल्स में अपग्रेडेड सेंसर ला सकता है। Galaxy S26 Ultra में क्वाड कैमरा सेटअप हो सकता है, जिसमें अपग्रेडेड 200-मेगापिक्सल मेन सेंसर, अपग्रेडेड अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस और 50-मेगापिक्सल टेलीफोटो सेंसर 5X ऑप्टिकल जूम के साथ शामिल हो सकते हैं। चौथा कैमरा या तो 12-मेगापिक्सल 1/2.55-इंच 3X लेंस हो सकता है या 50-मेगापिक्सल 3X लेंस।
टिप्स्टर के मुताबिक, Galaxy S26 Ultra को रीजन के मुताबिक Exynos 2600 या Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से पावर मिलेगा। इसमें S Pen सपोर्ट भी हो सकता है। ये मॉडल 5,400mAh बैटरी के साथ आ सकता है।
वहीं, Galaxy S26 और Galaxy S26+ में क्रमशः 6.3-इंच और 6.7-इंच क्वाड HD M14 OLED स्क्रीन हो सकती है। दोनों फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होने की उम्मीद है, जिसमें 50-मेगापिक्सल 1/1.3 या 1/1.56-इंच मेन सेंसर, 50-मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड लेंस और 12-मेगापिक्सल 3X टेलीफोटो कैमरा शामिल हो सकते हैं।
जैसे Ultra मॉडल में, Galaxy S26 और S26+ को भी रीजन के अनुसार Exynos 2600 या Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिल सकता है। टिप्स्टर का दावा है कि Galaxy S26 और Galaxy S26+ में क्रमशः 4,300mAh और 4,900mAh बैटरी होगी।
Samsung कथित तौर पर Galaxy S26 Edge के डेवलपमेंट को कैंसल कर चुका है, लेकिन एक नया मॉडल, जो Edge लाइनअप से भी पतला होगा, डेवलपमेंट में बताया जा रहा है। इस फोन में 6.6-इंच क्वाड HD M14 OLED स्क्रीन हो सकती है, जो स्टैंडर्ड और Plus मॉडल्स के बीच आएगी।
फोटोग्राफी के लिए, इसमें 50-मेगापिक्सल मेन कैमरा, 50-मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 50-मेगापिक्सल टेलीफोटो सेंसर हो सकता है। इसमें Exynos 2600 चिपसेट और 4,300mAh बैटरी मिल सकती है।
