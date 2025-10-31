खरीदना चाहते हैं नया एयर प्यूरीफायर, ये हैं 5000 रुपये के अंदर के बेस्ट ऑप्शन
पटाखों के प्रदूषण और पराली जलने से दिल्ली-एनसीआर में हवा खराब हो जाती है। हवा को साफ रखने के लिए एयर प्यूरीफायर एक अच्छा समाधान है। अगर आप भी इस सीजन में एयर प्यूरीफायर लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको 5000 रुपये से कम कीमत वाले 5 बेहतरीन ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के बाद से थोड़ी ठंड आने की वजह से और पटाखों से होने वाले प्रदूषण की वजह से हवा का स्तर काफी खराब हो जाता है। ये समस्या खासतौर पर दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में ज्यादा देखने को मिलती है। घरेलू स्तर पर इस समस्या का हल एयर प्यूरीफायर होता है। ऐसे में अगर आप भी इस सीजन में एक नया एयर प्यूरीफायर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो हम यहां आपको 5000 रुपये से कम में मिलने वाले ऑप्शन्स के बारे में बताने जा रहे हैं।
ASH & ROH® Portable Air Purifier
इस प्रोडक्ट को ग्राहक अमेजन से अभी 2,599 रुपये में खरीद सकते हैं। अमेजन पर मौजूद जानकारी के मुताबिक ये HEPA फिल्टर के साथ आता है। ये धूल, धुआं, गंध और एलर्जी को हटाता है और घर, बेडरूम, ऑफिस और छोटी जगहों के लिए आदर्श है।
NexLev Smart Air Purifier
इसे अमेजन से अभी 3,599 रुपये में खरीदा जा सकता है। ये 200 sq ft तक घर और ऑफिस में इस्तेमाल के लिए बेहतर है। इसमें HEPA फिल्टर मिलता है और ये 99.99% वायरस, धूल, धुआं, गंध, पराग, एलर्जी और प्रदूषकों को खत्म करता है। इसके साथ 3 साल की वारंटी मिलेगी।
Xiaomi Smart Air Purifier
अमेजन से इसे ग्राहक अभी अमेजन से 3,044 रुपये में खरीद सकते हैं। अमेजन पर मौजूद जानकारी के मुताबिक ये 99.99% वायु प्रदूषकों को हटाता है, PM2.5 और पॉलन फिल्टर करता है, पेट हेयर को भी हटाता है और गंध भी दूर करता है। ये 3 लेयर के फिल्टर के साथ आता है।
Bepure B1 Air Purifier
अमेजन से ग्राहक इसे 4,199 रुपये में खरीद सकते हैं। ये HEPA H13 फिल्टर के साथ आता है। ये 500 sq ft तक के एरिया के लिए पर्याप्त है। ये घर और ऑफिस के लिए बेहतरहै। ये 4 स्टेज फिल्ट्रेशन के जरिए 99.97% प्रदूषकों को हटाता है। इसमें आसानी के लिए रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।
Honeywell Air Purifier
ग्राहक अमेजन से इस प्रोडक्ट को 4,998 रुपये में खरीद सकते हैं। ये घर और ऑफिस के लिए बेहतर है। इसमें H13 HEPA फिल्टर मिलता है। ये 99.99% प्रदूषक, एलर्जी धुआं, धूल और पराग को हटाता है। ये 235 sq. ft. तक एरिया के लिए पर्याप्त है। ये 3 स्टेज फिल्ट्रेशन के साथ आता है।
