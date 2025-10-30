Language
    क्या आपकी ID से चोरी-छिपे चल रहा है कोई फर्जी SIM? आसानी से ऐसे लगाएं पता

    By Saket Singh Baghel Edited By: Sameer Saini
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 11:00 AM (IST)

    देश में SIM कार्ड फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जहां स्कैमर्स लोगों के पर्सनल डिटेल्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार किसी के नाम पर कई SIM कार्ड एक्टिव रहते हैं और यूजर को इसकी खबर भी नहीं होती। ऐसे में सरकार के Sanchar Saathi पोर्टल पर मिलने वाले एक टूल के जरिए आप जान सकते हैं कि आपके नाम पर कितनी SIMs रजिस्टर्ड हैं।

    DoT संचार साथी पोर्टल पर टूल ऑफर करता है जिससे SIM कार्ड की जांच आसान हुई है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ सालों में SIM कार्ड फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़े हैं, जहां स्कैमर्स आपकी जानकारी चुराकर उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपकी UID नंबर का इस्तेमाल कर रहा हो और आपको इसका पता भी न चले। इसी को ध्यान में रखते हुए दूरसंचार विभाग (DoT) Sanchar Saathi पोर्टल पर TAFCOP सिस्टम के तहत एक टूल ऑफर करता है, जिससे यूजर्स ये पता लगा सकते हैं कि उनके नाम पर कितनी SIMs रजिस्टर्ड हैं।

    गौर करने वाली बात है कि भारत सरकार ने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी कर दिया है। एक आधार नंबर से देशभर में मैक्जिमम नौ एक्टिव SIMs रजिस्टर की जा सकती हैं, जबकि जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में इसकी लिमिट छह SIM तक की है। आइए जानते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड से कितने SIM कार्ड जुड़े हैं।

    आधार कार्ड से लिंक SIM कार्ड की संख्या ऐसे चेक करें:

    • Sanchar Saathi पोर्टल (sancharsaathi.gov.in) पर जाएं।
    • होमपेज पर ‘Citizen Centric Services’ सेक्शन में जाएं और ‘Know Your Mobile Connections’ पर क्लिक करें।
    • अब अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड एंटर करें।
    • आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उसे एंटर करें।
    • इसके बाद आपके आधार या दूसरे ID डॉक्यूमेंट से रजिस्टर्ड सभी मोबाइल नंबरों की लिस्ट दिखाई देगी।

    अगर कोई संदिग्ध या अनजान नंबर मिले तो क्या करें?

    अगर आपको कोई ऐसा मोबाइल नंबर दिखे जो आपका नहीं है, तो आप उसे 'Not My Number' के रूप में रिपोर्ट कर सकते हैं ताकि वह नंबर बंद किया जा सके। इसके अलावा, किसी पुराने या बंद SIM के लिए 'Not Required' का ऑप्शन चुन सकते हैं। प्रोसेस पूरा होने के बाद रिपोर्ट किए गए नंबर अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएंगे। जिन यूजर्स के नाम पर 9 से ज्यादा SIM कार्ड रजिस्टर्ड हैं, उन्हें सरकार की तरफ से SMS के जरिए नोटिफिकेशन भी भेजा जाएगा।

