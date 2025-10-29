अपने पुराने TV को बनाएं स्मार्ट, Amazon ने लॉन्च किया 5,499 रुपये का ये डिवाइस

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Amazon ने बुधवार को भारत में Fire TV Stick 4K Select लॉन्च किया है। ई-कॉमर्स ब्रांड ने अपनी 4K स्ट्रीमिंग लाइनअप को इस नए किफायती मॉडल के साथ एक्सपैंड किया है। 6,000 रुपये से कम कीमत में मिलने वाला ये डिवाइस 4K Ultra HD प्लेबैक के साथ HDR10+ सपोर्ट करता है और Alexa वॉयस कंट्रोल की सुविधा के साथ आता है। Amazon का ये डिवाइस नए Vega ऑपरेटिंग सिस्टम और 1.7GHz क्वाड-कोर प्रोसेसर से लैस है, जो तेज ऐप लॉन्च और स्मूद परफॉर्मेंस का वादा करता है। Fire TV Stick 4K Select को Amazon और भारत के मेजर रिटेल पार्टनर्स के जरिए खरीदा जा सकेगा। इसे किसी भी HDMI सपोर्ट वाले पुराने टीवी में लगाया जा सकता है।

Amazon Fire TV Stick 4K Select की भारत में कीमत और उपलब्धता भारत में Amazon Fire TV Stick 4K Select की कीमत 5,499 रुपये रखी गई है। कंपनी के मुताबिक, इसे Amazon, Blinkit, Swiggy Instamart, Zepto और मेजर ऑफलाइन स्टोर्स जैसे Croma, Vijay Sales और Reliance Retail से खरीदा जा सकता है।

Amazon Fire TV Stick 4K Select के फीचर्स Amazon का नया Fire TV Stick 4K Select एक एंट्री-लेवल 4K स्ट्रीमिंग डिवाइस है। ये डिवाइस 4K Ultra HD स्ट्रीमिंग को HDR10+ सपोर्ट के साथ पेश करता है और यूजर्स को Prime Video, Netflix, Disney+ Hotstar, YouTube और Zee5 जैसे प्लेटफॉर्म्स से कंटेंट देखने की सुविधा देता है। इसमें Alexa वॉयस कंट्रोल फीचर दिया गया है, जिससे कंटेंट नेविगेशन और ऑपरेशन और भी आसान हो जाता है।

ये 1.7GHz क्वाड-कोर प्रोसेसर से पावर्ड है, जो भारत में किसी भी Fire TV Stick मॉडल में सबसे फास्ट माना जा रहा है। Fire TV Stick 4K Select में Amazon का नया Vega Operating System दिया गया है, जो फास्ट ऐप लॉन्च, स्मूद इंटरफेस और बेहतर रेस्पॉन्सिवनेस ऑफर करता है।

इसमें HDMI इनपुट के साथ HDCP 2.2 स्टैंडर्ड सपोर्ट दिया गया है, जिससे यूजर अपने पुराने टीवी पर भी 4K स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस का आनंद ले सकते हैं। HDR10+ सपोर्ट के साथ ये बेहतर ब्राइटनेस, कलर एक्युरेसी और कॉन्ट्रास्ट ऑफर करता है, जिससे देखने का अनुभव और भी शानदार बनता है।