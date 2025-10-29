Nothing Phone 3a Lite हुआ लॉन्च, Glyph लाइट और 5000mAh बैटरी से है लैस; जानें कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Nothing Phone 3a Lite को बुधवार को ग्लोबली लॉन्च किया गया, जो Carl Pei की कंपनी का नया मिड-रेंज स्मार्टफोन है। Nothing Phone 3a सीरीज के इस नए मॉडल में ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7300 Pro चिप लगी है, जिसे 8GB RAM और 256GB तक स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। इसमें 50MP मेन और 8MP अल्ट्रावाइड कैमरे वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। फोन में USB Type-C के जरिए 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। नया हैंडसेट आज से चुनिंदा मार्केट्स में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा और ये Nothing की वेबसाइट पर दो कलर वेरिएंट में मिलेगा।

Nothing Phone 3a Lite की कीमत और उपलब्धता Nothing Phone 3a Lite की शुरुआती कीमत EUR 249 (करीब 25,600 रुपये) रखी गई है, जिसमें 8GB RAM और 128GB इनबिल्ट स्टोरेज मिलता है। यूके में यही वेरिएंट GBP 249 (करीब 29,000 रुपये) का है। टॉप वेरिएंट जिसमें 256GB स्टोरेज है, उसकी कीमत EUR 279 (करीब 28,700 रुपये) है, जबकि यूके में ये GBP 279 (करीब 32,500 रुपये) में उपलब्ध है।

नया फोन आज से चुनिंदा बाजारों में व्हाइट और ब्लैक कलर में सेल पर जाएगा। 128GB वर्जन Nothing की ऑनलाइन स्टोर और रिटेल पार्टनर्स पर मिलेगा, जबकि 256GB वेरिएंट सिर्फ कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। Nothing Phone 3a Lite के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स Nothing Phone 3a Lite एक डुअल सिम 5G स्मार्टफोन है जो Android 15 बेस्ड Nothing OS 3.5 पर चलता है। कंपनी ने इसमें 3 साल के मेजर Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है। इसमें 6.77-इंच का Full-HD+ (1080×2392 पिक्सल) Flexible AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz एडैप्टिव रिफ्रेश रेट, 3,000 निट्स पीक HDR ब्राइटनेस, 387ppi पिक्सल डेंसिटी और 1,000Hz टच सैंपलिंग रेट के साथ आता है। ये डिस्प्ले 1.07 बिलियन कलर्स और 2,160Hz PWM डिमिंग सपोर्ट करता है।

फोन में ऑक्टा-कोर 4nm MediaTek Dimensity 7300 Pro चिपसेट दिया गया है, जिसे 8GB RAM के साथ पेयर किया गया है। इसमें 256GB तक की इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है, जिसे माइक्रोSD कार्ड स्लॉट के जरिए 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। फोन के रियर पैनल पर Glyph Light नोटिफिकेशन इंडिकेटर भी मौजूद है।

कैमरे की बात करें तो Nothing Phone 3a Lite में ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट दी गई है, जिसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर (1/1.57-इंच Samsung सेंसर, f/1.88) OIS और EIS सपोर्ट के साथ दिया गया है। इसके अलावा इसमें 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा (f/2.2) है, जो 119.5-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू देता है।

कंपनी ने तीसरे कैमरे के स्पेसिफिकेशन्स शेयर नहीं किए हैं। फ्रंट में फोन में 16MP (f/2.45) का सेल्फी कैमरा है, जो होल-पंच कटआउट में दिया गया है। Nothing Phone 3a Lite 4K वीडियो रिकॉर्डिंग 30fps पर, 1080p रिकॉर्डिंग 60fps तक और 1080p स्लो-मो रिकॉर्डिंग 120fps पर सपोर्ट करता है। ये TrueLens Engine 4.0 के साथ आता है और मोशन कैप्चर, पोर्ट्रेट ऑप्टिमाइजर और नाइट मोड सपोर्ट करता है।