    Realme के 5,800mAh बैटरी वाले 5G फोन पर डिस्काउंट, 120W फास्ट चार्जिंग और 50MP कैमरा भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 12:42 PM (IST)

    रियलमी जीटी 8 प्रो के लॉन्च से पहले, Amazon रियलमी जीटी 7 प्रो पर आकर्षक डील दे रहा है। मार्स ऑरेंज वेरिएंट 44,999 रुपये में उपलब्ध है, जो लॉन्च मूल्य से 15,000 रुपये कम है। इस फोन में 6.78 इंच का डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स हैं।

    Realme के 5,800mAh बैटरी वाले 5G फोन पर डिस्काउंट, 120W फास्ट चार्जिंग और 50MP कैमरा भी  


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme GT 8 Pro अगले महीने भारत में लॉन्च हो सकता है। नए डिवाइस के आने से पहले अब पुराने Realme GT 7 Pro पर अमेजन जबरदस्त डील दे रहा है। डिवाइस को 59,999 रुपये की कीमत पर पेश किया गया था लेकिन अभी फोन की कीमत में काफी कटौती देखने को मिल रही है, जिससे यह अपने प्राइस रेंज में एक बेहतर स्मार्टफोन बन गया है। चलिए Realme GT 7 Pro पर मिल रही इस शानदार डील के बारे में जानते हैं...

    Realme GT 7 Pro पर डिस्काउंट ऑफर

    अमेजन अभी इस डिवाइस के मार्स ऑरेंज वेरिएंट को सिर्फ 44,999 रुपये में खरीदने का मौका दे रहा है, जिसका मतलब है कि फोन अपने लॉन्च प्राइस से 15,000 रुपये तक सस्ता मिल रहा है। इतना ही नहीं फोन पर खास बैंक ऑफर भी मिल रहा है जहां सभी बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 2000 रुपये तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है।

    ऑफर के बाद डिवाइस की कीमत कम होकर 42,999 रुपये रह जाती है। यानी देखा जाए तो फोन पर आप कुल 17,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। अमेजन इस फोन पर खास 42,200 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दे रहा है। हालांकि ये बोनस पुराने स्मार्टफोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर डिपेंड करेगा।

    Realme GT 7 Pro के स्पेसिफिकेशन

    स्पेसिफिकेशन की बात करें तो डिवाइस में आपको 6.78-इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। साथ ही फोन में HDR10+ और डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी मिल सकता है। डिवाइस में 6500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी मिल रही है। यह स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट से लैस है।

    Realme GT 7 Pro के कैमरा स्पेक्स

    कैमरा की बात करें तो फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। डिवाइस में 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 3x ऑप्टिकल जूम वाला 50-मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस देखने को मिलता है। सामने की तरफ डिवाइस में 16-मेगापिक्सल का कैमरा है। इतना ही नहीं इस डिवाइस में 5,800mAh की बड़ी बैटरी और 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है।

