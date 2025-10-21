Realme GT 8 Pro स्मार्टफोन Ricoh GR Optics और 7000mAh बैटरी के साथ हुआ लॉन्च, चेक करें सभी फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। रियलमी का सबसे तगड़ा स्मार्टफोन Realme GT 8 सीरीज को चीन में लॉन्च कर दिया है। Realme GT 8 Pro स्मार्टफोन को कंपनी ने Qualcomm के सबसे फ्लैगशिप Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC और R1 X ग्राफिक्स चिप के साथ मार्केट में लॉन्च किया है। रियलमी के इस फोन में 7,000mAh की बैटरी, 2K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz है और IP69+IP68+IP66 रेटिंग के साथ मार्केट में उतारा है। यहां हम आपको इन दोनों फोन के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

Realme GT 8 सीरीज की खूबियां Realme GT 8 सीरीज के स्मार्टफोन में डुअल-सिम सपोर्ट दिया है। रियलमी का यह फोन Realme UI 7.0 पर रन करता है। इस फोन में 6.79-इंच का QHD+ (1,440x3,136 पिक्सल) AMOLED फ्लैक्सीबल डिस्प्ले दिया गया है, जिसे लेकर कंपनी का दावा है कि इसकी पीक ब्राइटनेस 7,000 निट्स और रिफ्रेश रेट 144Hz तक है। इस डिस्प्ले की पिक्सल डेनसिटी 508 ppi, और टच सैंपलिंग रेट 3200Hz है। यह 100 परसेंट DCI-P3 कलर गॉमट और 100 परसेंट sRGB सपोर्ट करता है। Realme GT 8 सीरीज के दोनों स्मार्टफोन स्टेंडर्ड और प्रो मॉडल की डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन्स एक जैसी हैं।

Realme GT 8 Pro और GT 8 दोनों ही स्मार्टफोन Qualcomm के Snapdragon 8 Elite Gen 5 और Snapdragon 8 Elite चिपसेट के साथ पेश किए गए हैं। ये स्मार्टफोन 16GB तक LPDDR5X RAM और 1TB तक स्टोरेज के साथ लॉन्च किए गए हैं। इसके साथ ही प्रो मॉडल की बात करें तो इसमें UFS 4.1 टाइप स्टोरेज, स्टेंडर्ड वेरिएंट में UFS 4.0 स्टोरेज मिलती है।

कैमरा सेटअप की बात करें तो Realme GT 8 सीरीज में ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है। इस फोन के प्रो मॉडल में 50-मेगापिक्सल (f/1.8) Ricoh GR एंटी-ग्लेयर प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसकी फोकल लेंथ 22mm और यह 2-एक्सेस ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) सपोर्ट के साथ आता है। इसके साथ ही फोन में 50-मेगापिक्सल (f/2.0) अल्ट्रावाइड कैमरा और 200-मेगापिक्सल (f/2.6) टेलीफोटो कैमरा मिलता है, जो 120x डिजिटल जूम सपोर्ट करता है। फोन में 32-मेगापक्सल (f/2.4) सेल्फी कैमरा का सपोर्ट दिया गया है।

Realme GT 8 के कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है। इसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया है। रियलमी के इस फोन में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। दोनों ही फोन में 8K वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा मिलती है।

Realme GT 8 सीरीज में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और यह फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सपोर्ट करता है। दोनों फोन में Bluetooth 6, Wi-Fi 7, और NFC का सपोर्ट मिलता है। रियलमी के लेटेस्ट स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलती है। Pro और स्टेंडर्ड दोनों की चार्जिंग स्पीड क्रमश: 120W और 100W है।

Realme GT Series की कीमत Realme GT 8 Pro का 12जीबी रैम और 256जीबी स्टोरेज वेरिएंट को CNY 3,999 (करीब 50,000 रुपये) है। दूसरा वेरिएंट 16GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत CNY 4,299 (करीब 53,000 रुपये) है। इसके साथ ही 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत CNY 4,499 (करीब 56,000 रुपये) है। इसके साथ ही 16GB रैम और 512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत CNY 4,699 (करीब 58,000 रुपये) है। इसके साथ ही टॉप वेरिएंट 16 जीबी रैम के साथ 1टीबी स्टोरेज मिलती है, जिसकी कीमत CNY 5,199 (करीब 64,000 रुपये) है।