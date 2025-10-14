Realme GT 8 Pro में मिलेगी खास कैमरा टेक्नोलॉजी, होगा 200MP का पेरिस्कोप कैमरा
Realme ने कैमरा इक्विपमेंट कंपनी Ricoh के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया है। कंपनी ने कन्फर्म किया है कि अपकमिंग Realme GT 8 Pro स्मार्टफोन Ricoh Imaging के साथ मिलकर बनाए गए नए कैमरा सिस्टम के साथ लॉन्च होगा। ये Ricoh की GR सीरीज टेक्नोलॉजी वाला पहला फोन होगा जिसमें 200MP पेरिस्कोप कैमरा, Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट और स्वैपेबल कैमरा मॉड्यूल मिलेगा।
Realme GT 8 Pro के कैमरा फीचर्स
कंपनी ने प्रेस रिलीज में बताया कि Realme GT 8 Pro, जिसे Ricoh Imaging के कोलैबोरेशन में बनाया गया है, एक नए कैमरा सिस्टम के साथ आएगा। इसे हाई-क्वालिटी और फ्लेक्सिबल फोटोग्राफी के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक अल्ट्रा-हाई ट्रांसपेरेंसी लेंस ग्रुप होगा, जो Ricoh GR ऑप्टिकल स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है, जिससे बेहतर एंटी-ग्लेयर परफॉर्मेंस, ज्यादा शार्प इमेजेज और मिनिमम डिस्टॉर्शन मिलेगा।
स्मार्टफोन में एक Ricoh GR Mode होगा, जो फास्ट-स्टार्ट इंटरफेस, सिग्नेचर GR शटर क्लिक साउंड, Snap Mode फोकस प्रीसेट्स और दो पॉपुलर फोकल लेंथ्स देगा- 28mm वाइड स्ट्रीट शॉट्स के लिए और 40mm क्लोज, डिटेल्ड इमेजेज के लिए।
Realme GT 8 Pro में पांच क्लासिक Ricoh GR Tones भी होंगे जैसे- स्टैंडर्ड, पॉजिटिव फिल्म, नेगेटिव, मोनोटोन और हाई-कॉन्ट्रास्ट B&W। यूजर्स इन टोन को कस्टमाइज्ड फीचर से और एडजस्ट कर पाएंगे, जिससे वे अपनी पसंद के हिसाब से फोटो इफेक्ट्स ट्यून कर सकेंगे।
ये फीचर सामान्य यूजर्स और फोटोग्राफी लवर्स दोनों के लिए होगा, जिससे वे अपने फोटो को पर्सनलाइज कर पाएंगे जबकि रिजल्ट प्रोफेशनल जैसा रहेगा। इसके अलावा, इसमें GR-स्टाइल वाटरमार्क, GR लेबल वाले डेडिकेटेड एल्बम्स और टोन सेटिंग्स शेयर करने का ऑप्शन भी मिलेगा।
Realme ने कन्फर्म किया है कि GT 8 Pro में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर होगा और इसमें 2K 10-bit LTPO BOE फ्लैट OLED डिस्प्ले दिया जाएगा जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट होगा। ये 200-मेगापिक्सल 1/1.56-इंच Samsung HP5 पेरिस्कोप टेलीफोटो शूटर से लैस होगा। कैमरा यूनिट्स फिक्स रहेंगे लेकिन यूजर्स Ricoh डिजाइन वाले कैमरा आइलैंड की लुक और शेप को बदल सकेंगे। टीजर में कम से कम तीन डिजाइन दिखे हैं जिन्हें बदलने के लिए छोटे स्क्रूज की वजह से टूल्स की जरूरत पड़ सकती है।
इसके अलावा जानकारी ये भी मिली है कि, Realme GT 8 Pro में 50-मेगापिक्सल 1/1.4-इंच Sony LYT-808 प्राइमरी सेंसर (OIS सपोर्ट के साथ) और 50-मेगापिक्सल Samsung JN5 अल्ट्रावाइड लेंस भी मिलने की उम्मीद है। हैंडसेट में 7,000mAh की बैटरी दी जा सकती है जो 120W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। इसमें IP69 रेटिंग, इन-डिस्प्ले अल्ट्रासॉनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, बेहतर हैप्टिक्स और अपग्रेडेड स्पीकर्स मिलने की संभावना है।
