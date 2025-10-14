Oppo Find X9 सीरीज लॉन्च से पहले सस्ता हुआ Find X8 Pro, बड़ी बैटरी समेत कई बेहतरीन फीचर्स 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ओप्पो जल्द ही इंडियन मार्केट में अपनी नई Find X9 सीरीज लॉन्च करने जा रहा है, लेकिन इस नई सीरीज के लॉन्च से पहले क्रोमा पर ओप्पो फाइंड X8 प्रो बंपर डिस्काउंट के साथ लिस्टेड है। जी हां, अगर आप भी इन दिनों कोई हाई-एंड स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो यह डील आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। ओप्पो फाइंड X8 प्रो में सबसे खास इसका पॉवरफ़ुक कैमरा सेटअप है। साथ ही डिवाइस में लंबी बैटरी लाइफ और स्टाइलिश डिजाइन भी मिल रहा है। चलिए इस शानदार डील पर एक नजर डालते हैं...

Oppo Find X8 Pro पर डिस्काउंट ऑफर ओप्पो के इस शानदार डिवाइस को भारत में 99,999 रुपये में पेश किया गया था। हालांकि अभी आप इस डिवाइस को क्रोमा की वेबसाइट से काफी सस्ते में खरीद सकते हैं। यहां से अभी आप इस प्रीमियम स्मार्टफोन को सिर्फ 86,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इसका मतलब है कि ओप्पो फाइंड X8 प्रो स्मार्टफोन पर इस वक्त 13,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। वहीं फ्लिपकार्ट पर अभी इस डिवाइस की कीमत 99,999 रुपये है।

Oppo Find X8 Pro के स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ओप्पो के इस शानदार डिवाइस में 6.78-इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। फोन में 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है जिसके साथ 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिल रहा है। डिवाइस डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करता है। फोन को पावर देने के लिए इसमें मीडियाटेक 9400 चिपसेट है और साथ ही 5910 mAh की बैटरी मिलती है। डिवाइस 80W फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट और 50W वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है।