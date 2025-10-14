Language
    Oppo Find X9 सीरीज लॉन्च से पहले सस्ता हुआ Find X8 Pro, बड़ी बैटरी समेत कई बेहतरीन फीचर्स 

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 01:30 PM (IST)

    ओप्पो जल्द ही Find X9 सीरीज लॉन्च करेगा, लेकिन उससे पहले Find X8 प्रो क्रोमा पर डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। इस फोन में पावरफुल कैमरा सेटअप, लंबी बैटरी लाइफ और स्टाइलिश डिजाइन है। अभी क्रोमा पर यह फोन 86,999 रुपये में मिल रहा है, जबकि इसकी वास्तविक कीमत 99,999 रुपये है। इसमें 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले और मीडियाटेक 9400 चिपसेट है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ओप्पो जल्द ही इंडियन मार्केट में अपनी नई Find X9 सीरीज लॉन्च करने जा रहा है, लेकिन इस नई सीरीज के लॉन्च से पहले क्रोमा पर ओप्पो फाइंड X8 प्रो बंपर डिस्काउंट के साथ लिस्टेड है। जी हां, अगर आप भी इन दिनों कोई हाई-एंड स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो यह डील आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। ओप्पो फाइंड X8 प्रो में सबसे खास इसका पॉवरफ़ुक कैमरा सेटअप है। साथ ही डिवाइस में लंबी बैटरी लाइफ और स्टाइलिश डिजाइन भी मिल रहा है। चलिए इस शानदार डील पर एक नजर डालते हैं...

    Oppo Find X8 Pro पर डिस्काउंट ऑफर

    ओप्पो के इस शानदार डिवाइस को भारत में 99,999 रुपये में पेश किया गया था। हालांकि अभी आप इस डिवाइस को क्रोमा की वेबसाइट से काफी सस्ते में खरीद सकते हैं। यहां से अभी आप इस प्रीमियम स्मार्टफोन को सिर्फ 86,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इसका मतलब है कि ओप्पो फाइंड X8 प्रो स्मार्टफोन पर इस वक्त 13,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। वहीं फ्लिपकार्ट पर अभी इस डिवाइस की कीमत 99,999 रुपये है।

    Oppo Find X8 Pro के स्पेसिफिकेशन

    स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ओप्पो के इस शानदार डिवाइस में 6.78-इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। फोन में 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है जिसके साथ 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिल रहा है। डिवाइस डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करता है। फोन को पावर देने के लिए इसमें मीडियाटेक 9400 चिपसेट है और साथ ही 5910 mAh की बैटरी मिलती है। डिवाइस 80W फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट और 50W वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है।

    Oppo Find X8 Pro के कैमरा स्पेक्स

    फोटोग्राफी के लिए इस डिवाइस में आपको पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है। डिवाइस में 50MP का Sony LYT808 प्राइमरी कैमरा, 3x ऑप्टिकल जूम वाला 50MP का Sony LYT600 पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, 6x ऑप्टिकल जूम और 120x डिजिटल जूम वाला 50MP का Sony IMX858 कैमरा और 50MP का सैमसंग अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है। सेल्फी के लिए इस डिवाइस में सामने की तरफ 32MP का सेल्फी कैमरा है।

