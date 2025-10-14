Flipkart-Amazon सेल में खरीदें शानदार 5G फोन्स वो भी 10 हजार से कम में, लिस्ट में Samsung भी
त्योहारी सीजन में Amazon और Flipkart की सेल में 10,000 रुपये से कम में 5G स्मार्टफोन खरीदने का मौका है। iQOO Z10 Lite 5G, Vivo T4 Lite 5G, Poco M7 5G, Samsung Galaxy M06 5G और Realme Narzo 80 Lite 5G जैसे शानदार विकल्प उपलब्ध हैं। ये फोन दमदार बैटरी और बढ़िया कैमरा जैसे फीचर्स से लैस हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। त्योहारी सीजन चल रहा है जिसके साथ ही Amazon और Flipkart की सेल भी जारी है जहां जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में अगर आपका बजट 10,000 रुपये तक है, तो अब समय है एक बढ़िया स्मार्टफोन खरीदने का, वो भी बिना जेब पर ज्यादा बोझ डाले आप सस्ते में 5G फोन खरीद सकते हैं। इस प्राइस रेंज में अब ऐसे डिवाइस मिल रहे हैं जो शानदार डिस्प्ले, दमदार बैटरी और बढ़िया कैमरा जैसे फीचर्स के साथ आते हैं। चलिए नजर डालते हैं 10,000 रुपये के बजट में मिलने वाले 5 बेहतरीन स्मार्टफोन्स पर जो Amazon और Flipkart की सेल में शानदार डील्स के साथ उपलब्ध हैं।
IQOO Z10 Lite 5G
फ्लिपकार्ट की इस सेल में iQOO Z10 लाइट 5G काफी सस्ते में मिल रहा है। अभी आप इस डिवाइस को सिर्फ 9,982 रुपये में खरीद सकते हैं। डिवाइस में मीडियाटेक 6300 प्रोसेसर, 4GB रैम + 128GB स्टोरेज, 6.74 इंच की स्क्रीन 90Hz IPS LCD डिस्प्ले, 50MP + 2MP रियर कैमरा, 5MP फ्रंट कैमरा, 15W चार्जिंग के साथ 6000mAh बैटरी और Android 15 मिलता है।
Vivo T4 Lite 5G
वीवो का यह फोन अमेजन की सेल में सिर्फ ₹9,999 में मिल रहा है जो मीडियाटेक 6300 प्रोसेसर, 4GB रैम + 128GB स्टोरेज और 6.74 इंच 90Hz LCD डिस्प्ले के साथ आता है। डिवाइस में 50MP + 2MP रियर कैमरा, 5MP फ्रंट कैमरा, 15W चार्जिंग के साथ 6000mAh बैटरी और Android 15 मिलता है।
Poco M7 5G
फ्लिपकार्ट की सेल में इस डिवाइस पर भी शानदार डिस्काउंट मिल रहा है जहां आप इसे सिर्फ 8,499 रुपये में खरीद सकते हैं। इस डिवाइस में स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 प्रोसेसर, 6GB/8GB रैम + 128GB स्टोरेज और 6.88 इंच की 120Hz HD+ डिस्प्ले मिलती है। साथ ही फोन में 50MP रियर कैमरा, 8MP फ्रंट कैमरा, 18W चार्जिंग के साथ 5160mAh बैटरी मिलती है।
Samsung Galaxy M06 5G
अमेजन की सेल में सैमसंग का यह फोन तो सिर्फ 7,499 रुपये में मिल रहा है जिसमें आपको मीडियाटेक 6300 प्रोसेसर, 4GB/6GB रैम + 128GB स्टोरेज, 6.74 इंच की 90Hz HD+ PLS LCD डिस्प्ले मिलती है। साथ ही फोन में 50MP + 2MP रियर कैमरा, 8MP फ्रंट कैमरा, 25W चार्जिंग के साथ 5000mAh बैटरी मिलती है।
Realme Narzo 80 Lite 5G
लिस्ट का आखिरी फोन Realme Narzo 80 Lite 5G है जो अमेजन की सेल में सिर्फ 9,898 रुपये में मिल रहा है। डिवाइस में मीडियाटेक 6300 प्रोसेसर, 4GB रैम + 128GB स्टोरेज और 6.67 इंच की 120Hz HD+ डिस्प्ले मिलती है। फोन में 32MP का डुअल रियर कैमरा, 8MP फ्रंट कैमरा, 15W चार्जिंग के साथ 6000mAh बैटरी मिलती है।
