Vivo ने लॉन्च की eSIM सपोर्ट वाली जबरदस्त स्मार्टवॉच, 33 दिनों की बैटरी लाइफ
Vivo ने eSIM कनेक्टिविटी वाली एक नई स्मार्टवॉच पेश की है। इस स्मार्टवॉच की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी लाइफ है, जो कंपनी के अनुसार 33 दिनों तक चल सकती है। यह उन यूजर्स के लिए बेहतरीन विकल्प है जो लंबी बैटरी चलने वाली स्मार्टवॉच की तलाश में हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वीवो ने चीन में Vivo X300 सीरीज लॉन्च कर दी है जिसके साथ कंपनी ने वीवो Watch GT 2 को भी पेश किया है। यह स्मार्टवॉच 2.07-इंच की रेक्टेंगुलर स्क्रीन के साथ आती है जिसमें आपको 60Hz तक का रिफ्रेश रेट और 2,400 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। यह BlueOS 3.0 पर रन करती है। कंपनी का दावा है कि यह वॉच एक बार चार्ज करने पर 33 दिनों तक का बैटरी लाइफ दे सकती है। स्मार्ट वियरेबल का eSIM वैरिएंट 28 दिनों तक चल सकता है। चलिए जानें कितनी है इस वॉच की कीमत...
Vivo Watch GT 2 की कीमत
कीमत की बात करें तो Vivo Watch GT 2 के स्टैंडर्ड ब्लूटूथ वेरिएंट का प्राइस CNY 499 यानी लगभग 6,200 रुपये है, जबकि eSIM वाले वेरिएंट की कीमत CNY 699 यानी लगभग 8,700 रुपये है। स्मार्टवॉच को आप फ्री ब्लू, ओरिजिन ब्लैक, ओब्सीडियन ब्लैक, शेल पाउडर और व्हाइट स्पेस कलर में खरीद सकते हैं।
Vivo Watch GT 2 के स्पेसिफिकेशन
स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस वॉच में आपको 2.07 इंच की स्क्रीन मिलती है। यह एक अल्ट्रा-नैरो, एकसमान बेजल, 432x514 पिक्सल रेजोल्यूशन, 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट ऑफर करती है। साथ ही इस वॉच में 2,400 निट्स तक का पीक ब्राइटनेस है। वॉच में आपको कस्टमाइजेबल वॉच फेस के साथ इंटरचेंजेबल स्ट्रैप भी मिलने वाले हैं। स्मार्टवॉच ब्लू रिवर ऑपरेटिंग सिस्टम 3.0 पर रन करती है।
ब्लड ऑक्सीजन सेंसर सहित कई हेल्थ फीचर्स
इतना ही नहीं इस वॉच में आपको ऑप्टिकल हार्ट रेट और ब्लड ऑक्सीजन सेंसर सहित कई हेल्थ फीचर्स भी मिलते हैं। इसके साथ ही वॉच में आपको 100 से ज्यादा प्रीसेट स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाते हैं। वॉच में एक्सेलेरेशन सेंसर, जायरोस्कोप, जियोमैग्नेटिक सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर और हॉल सेंसर भी दिया गया है। इसके अलावा ये वॉच 2ATM वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आती है। जबकि कनेक्टिविटी के लिए वॉच में NFC और ब्लूटूथ 5.4 दिया गया है।
