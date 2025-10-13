Vivo TWS 5 सीरीज ईयरबड्स 48घंटे बैटरी बैकअप और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ हुए लॉन्च

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo TWS 5 सीरीज ईयरबडस लॉन्च हो गए हैं। वीवो ने अपने लेटेस्ट TWS ईयरबड्स को चीन में फ्लैगशिप Vivo X300 सीरीज के साथ पेश किया है। Vivo TWS 5 सीरीज के दो वेरिएंट - TWS 5 और TWS 5 Hi-Fi मार्केट में उतारे गए हैं। दोनों ही मॉडल में 11mm का डायनमिक ड्राइवर और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन (ANC) का फीचर दिया गया है। वीवो का दावा है कि ये ईयरबड्स 60dB तक के एंबिएंट नॉइस को रेड्यूस कर सकते हैं। यहां हम वीवो के लेटेस्ट ईयरबड्स के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

Vivo TWS 5 Series की कीमत Vivo TWS 5 सीरीज को दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इस ईयरबड्स के स्टेंडर्ड वेरिएंट को 399 युआन (करीब 4,500 रुपये) की कीमत में पेश किया गया है। इसके साथ ही Hi-Fi वेरिएंट की कीमत 499 युआन (करीब 5,500 रुपये) है।

Vivo TWS 5 को सिंपल व्हाइट, प्योर ब्लैक और स्मोकी पर्पल कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है। वहीं, TWS 5 Hi-Fi को डीप सी ब्लू और व्हाइट कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है। Vivo TWS 5 Series स्पेसिफिकेशन्स Vivo TWS 5 सीरीज ईयरबड्स में 11mm का ड्राइवर दिया गया है। इसके TWS 5 Hi-Fi वेरिएंट में LDAC, LHDC, AAC, SBC और LC3 कोडक्स का सपोर्ट मिलता है। इसके साथ ही स्टेंडर्ड Vivo TWS 5 में LDAC, AAC, SBC और LC3audio कोडक्स का सपोर्ट दिया गया है। दोनों ही ईयरबड्स में एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट दिया गया है, जिसे लेकर कंपनी का दावा है कि ये 60dB तक के एम्बिएंट नॉइस को रेड्यूस करते हैं।

Vivo TWS 5 सीरीज के ईयरबड्स 42ms लेटेंसी रेट ऑफर करते हैं। इसके साथ ही इन्हें Hi-Res ऑडियो सर्टिफिकेशन मिला है। ये DeepX 4.0 स्टीरियो साउंड ऑफर करते हैं। इनमें Bluetooth 5.4 कनेक्टिविटी का सपोर्ट दिया गया है, जो 10 मीटर तक ऑपरेटिंग रेंज ऑफर करते हैं। ये ईयरबड्स IP54-सर्टिफाइड हैं।

Vivo TWS 5 सीरीज के ईयरबड्स में तीन माइक्रोफोन दिए गए हैं, जो एआई बेस्ड कॉल नॉइस रिडक्शन सिस्टम के साथ आते हैं। Vivo TWS 5 औ TWS 5 Hi-Fi दोनों ही ईयरबड्स ट्रिपल कनेक्शन सपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही ये स्मार्ट ट्रांसलेशन फीचर को भी सपोर्ट करते हैं। इसमें टच कंट्रोल भी दिया गया है।