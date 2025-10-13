200MP कैमरा वाले Vivo X300 और Vivo X300 Pro स्मार्टफोन हुए लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वीवो ने होम मार्केट चीन में Vivo X300 सीरीज को लॉन्च कर दिया है। यह कंपनी की फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज है, जिसके तहत कंपनी ने दो डिवाइस Vivo X300 और Vivo X300 Pro लॉन्च किए हैं। दोनों ही स्मार्टफोन में MediaTek का लेटेस्ट Dimensity 9500 SoC दिया गया है। वीवो के दोनों ही स्मार्टफोन Android 16 पर आधारित कंपनी लेटेस्ट OriginOS 6 यूआई पर रन करते हैं। इसके साथ ही इनमें कंपनी ने Zeiss के कैमरा और V3+ इमेज प्रोसेसिंग चिप दिया है।

Vivo X300 स्मार्टफोन में 200 मेगापिक्सल Samsung HPB प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया है। वहीं, इसके प्रो वेरिएंट में 50-मेगापिक्सल Sony LYT-828 प्राइमरी सेंसर मिलता है। इसके साथ ही दोनों स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। Vivo X300 और Vivo X300 Pro दोनों ही फोन में कंपनी ने BOE Q10+ OLED 1.5K LTPO पैनल दिया है। प्रो मॉडल में बड़ी डिस्प्ले दी गई है। इसके साथ ही स्टेंडर्ड वेरिएंट में 6,040mAh तो प्रो मॉडल में 6,510mAh की बैटरी दी गई है।

200 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस और ZEISS की पार्टनरशिप Vivo X300 Pro में कंपनी ने 85 mm 200 megapixel ZEISS APO टेलीफोटो कैमरा दिया है। यह लेंस कंपनी ने सैमसंग और मीडियाटेक के साथ मिलकर तैयार किया है। यह HPBlue बड़े साइज का सेंसर (1/1.4 inch) है, जिसका अपर्चर f/2.67 है। इसके साथ ही यह ZEISS T* कोटिंग के साथ आता है, जो कलर प्यूरिटी और शार्पनेस के मामले में ZEISS APO सर्टिफिकेशन ऑफर करता है। CIPA 5.5 स्टेबलाइजेशन हाई मैग्निफिकेशन के दौरान भी रेजर शार्ट इमेज कैप्चर करता है।

वीवो ने यही कैमरा सेंसर Vivo X300 में भी दिया है, जिसका अपर्चर f/1.68 और स्टेबलाइजेशन CIPA 4.5 है। X300 में यह टेलीफोटो कैमरा की बजाय प्राइमरी कैमरा के तौर पर दिया गया है। इस मॉडल में टेलीफोटो के लिए सोनी का 50MP लेंस दिया गया है।

Vivo X300 के स्पेसिफिकेशन्स Vivo X300 स्मार्टफोन में 6.31 इंच का 1.5K+120Hz LTPO फ्लैट डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz है, जो 1.5K LTPO OLED पैनल है। यह HDR10+, Dolby Vision सपोर्ट करता है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 4,500 Nits है। वीवो के इस फोन को मीडियाटेक के लेटेस्ट Dimensity 9500 चिपसेट के साथ लॉन्च किया है। इसके साथ ही इस फोन में इमेज प्रोसेसिंग के लिए V3+ चिप दिया गया है। यह फोन 16 तक GB LPDDR5X रैम और 1 TB तक UFS 4.0 स्टोरेज के साथ पेश किया गया है।

कैमरा सेटअप की बात करें तो इस फोन में प्राइमरी कैमरा 200MP HPB सेंसर है, जिसके साथ 50MP JN1 और 50MP LYT-602 पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है। इसके साथ ही सेल्फी के लिए फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। Vivo X300 स्मार्टफोन में 6040 mAh की बैटरी दी गई है। यह फोन 90W फास्ट चार्जिंग और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। वीवो का लेटेस्ट स्मार्टफोन एंड्रॉयड 16 पर आधारित OriginOS 6 पर रन करेगा। वीवो का यह फोन मेटल फ्रेम के साथ आता है, जो IP68/IP69 रेटिंग के साथ आता है। इसके साथ ही फोन में NFC, IR ब्लास्टर, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है।

Vivo X300 Pro के स्पेसिफिकेशन्स Vivo X300 Pro में कंपनी ने स्टेंडर्ड मॉडल की तुलना में बड़ी डिस्प्ले दी गई है। इस फोन के डिस्प्ले का साइज 6.78 इंच का है। यह 1.5K फ्लैट BOE Q10+ LTPO OLED डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। यह फोन MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट के साथ आता है, जिसमें LPDDR5x की रैम और UFS 4.1 स्टोरेज मिलती है। यह फोन लेटेस्ट Android 16 पर आधारित OriginOS 6 पर रन करता है।

कैमरा की बात करें तो Vivo X300 Pro में 50-मेगापिक्सल Sony LYT-828 प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके साथ 50-मेगापिक्सल Samsung JN1 अल्ट्रावाइड कैमरा और 200-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस दिया गया है। यह Zeiss' 2.35× टेलीफोटो टेलीकन्वर्टर ऑप्शन एक्सेसरीज भी सपोर्ट करता है। Zeiss से पावर्ड यह कैमरा सिस्टम बेहतर फोटोग्राफी के लिए पोस्ट और प्री प्रोसेसिंग V3+ और Vs1 इमेजिंग चिप सपोर्ट करता है। इसके साथ ही फोन में सेल्फी के लिए 50-मेगापिक्सल Samsung JN1 सेंसर दिया गया है।