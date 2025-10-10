Vivo ने लॉन्च किया OriginOS 6, AI फीचर्स के साथ मिलेगा Apple वाला लुक, आपके फोन को कब मिलेगा अपडेट?

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Vivo ने एंड्रॉयड 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित OriginOS 6 को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने कुछ दिनों पहले ही कन्फर्म किया था कि iQOO और Vivo स्मार्टफोन के लिए वह सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज करने वाला है। आज वीवो ने आखिरकार कुछ डिवाइसेस के लिए लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट रिलीज कर दिया है। यहां हम आपको वीवो के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ वीवो और आइकू के किस स्मार्टफोन को यह अपडेट कब मिलेगा। इसकी डिटेल जानकारी दे रहे हैं।

Vivo के OriginOS 6 की खूबियां वीवो का OriginOS 6 लेटेस्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन स्किन है, जो एंड्रॉयड 16 पर आधारित है। यह सॉफ्टवेयर अपडेट Vivo और iQOO के स्मार्टफोन के लिए रिलीज किया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर अपडेट में कंपनी ने होम पेज, लॉक स्क्रीन, ऐप और कई बदलाव किए हैं।



यूजर्स होम स्क्रीन विजेट कस्टमाइजेशन के बहुत सारे विकल्प मिलते हैं। इसके साथ ही वीवो ने इसमें एपल के लिक्विड ग्लास डिजाइन से प्रेरित यूआई दिया है। ओरिजनओएस में विजेट पहले से ज्यादा कर्व हैं। इसके साथ ही ऐप्स आइकन सर्कुलर दिए गए हैं। कंपनी ने इसमें बेहतर कम्प्यूटिंग, डुअल रेंडरिंग आर्किटेक्चर, स्मूद एनिमेशन के लिए Blue River Smooth Engine का सपोर्ट दिया है। इसकी मदद से ऐप्स में स्विच करना पहले के मुकाबले काफी आसान है।



OriginOS 6 अपडेट में कंपनी का फोकस AI आधारित फीचर्स में रहा है। एआई टूल्स की बात करें तो इसमें AI फोन असिस्टेंट, एआई समरी, एआई फोटो एलिमेंट्स, सर्कल टू सर्च जैसे फीचर्स शामिल हैं। वीवो ने एआई इमेज एडिटिंग टूल को भी अपग्रेड किया है।

किस फोन को कब मिलेगा OriginOS 6 अपडेट? OriginOS 6 का ग्लोबल लॉन्च 15 अक्टूबर को होना है। कंपनी ने फिलहाल OriginOS 6 ओपन बीटा का रोल आउट कर दिया है। यहां हम आपको वीवो और आइकू के स्मार्टफोन की लिस्ट शेयर कर रहे हैं, जिन्हें यह अपडेट मिलने जा रहा है।