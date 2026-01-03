Samsung Galaxy S26 Series: जानें कब हो सकती है लॉन्च, क्या हो सकती है कीमत और मिल सकते हैं कौन से फीचर्स?

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पिछली कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, Samsung Galaxy S26 series को साउथ कोरियाई टेक दिग्गज द्वारा 2026 की पहली तिमाही में भारत सहित ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस लाइनअप में तीन मॉडल होंगे, जिनके नाम Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ और Galaxy S26 Ultra हो सकते हैं। उम्मीद है कि तीनों फोन चुनिंदा मार्केट में सैमसंग के लेटेस्ट 2nm Exynos 2600 चिप और दूसरे क्षेत्रों में क्वालकॉम के ऑक्टा कोर 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस होंगे। Galaxy S26 series के कई स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स ऑनलाइन सामने आए हैं, जिससे हमें इसके कैमरा कॉन्फिगरेशन, कीमत, डिजाइन और बैटरी कैपेसिटी के बारे में काफी जानकारी मिल गई है।

ऐसे में हम यहां आपको कथित Samsung Galaxy S26 series के ग्लोबल लॉन्च के बारे में सारी बड़ी बातें बताने जा रहे हैं। चूंकि टेक दिग्गज ने अभी तक फ्लैगशिप लाइनअप के लॉन्च की पुष्टि नहीं की है, इसलिए यहां बताई गई डिटेल लीक और चर्चाओं पर बेस्ड है।

Samsung Galaxy S26 Series संभावित लॉन्च टाइमलाइन पहले उम्मीद थी कि साउथ कोरियाई टेक दिग्गज Samsung Galaxy S26 Ultra को 25 फरवरी, 2026 को सैन फ्रांसिस्को में अपने गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट के दौरान ग्लोबली लॉन्च करेगा। हालांकि, बाद की रिपोर्ट्स ने इस लॉन्च डेट का खंडन किया, जिसमें दावा किया गया कि ये इवेंट फरवरी के आखिर के बजाय इस महीने आयोजित की जाएगी। उम्मीद है कि कंपनी आने वाले दिनों में इसकी पुष्टि करेगी।

सैमसंग आमतौर पर अपने फ्लैगशिप Galaxy S Series के फोन भारत और दूसरे ग्लोबल मार्केट में लगभग एक ही समय पर लॉन्च करता है। इसके अलावा, हैंडसेट लॉन्च होने के तुरंत बाद अलग-अलग क्षेत्रों में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। हालांकि, इस बार यह अलग हो सकता है। हाल ही में, एक रिपोर्ट में बताया गया था कि Samsung Galaxy S26 Series मार्च तक बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं हो सकती है।

Samsung Galaxy S26 Series की भारत में संभावित कीमत और उपलब्धता टेक दिग्गज ने अभी तक भारत में Samsung Galaxy S26 Series की कीमत का खुलासा नहीं किया है। हालांकि, रिपोर्ट्स बताती हैं कि कंपोनेंट्स की बढ़ती कीमत के कारण लाइनअप के तीनों फोन अपने पिछले मॉडलों की तुलना में काफी ज्यादा कीमत पर लॉन्च किए जा सकते हैं।

उदाहरण के लिए, स्टैंडर्ड Samsung Galaxy S25 को भारत में बेस 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 80,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, जबकि 12GB रैम + 512GB स्टोरेज ऑप्शन की कीमत 92,999 रुपये थी। Galaxy S25+ को 256GB स्टोरेज मॉडल के लिए 99,999 रुपये और 512GB मॉडल के लिए 1,11,999 रुपये में लॉन्च किया गया था।

दूसरी ओर, भारत में Samsung Galaxy S25 Ultra की कीमत 256GB, 512GB और 1TB स्टोरेज कॉन्फिगरेशन के लिए क्रमशः 1,29,999 रुपये, 1,41,999 रुपये और 1,65,999 रुपये तय की गई थी। Galaxy S25 और Galaxy S25+ आइसीब्लू, सिल्वर शैडो, नेवी और मिंट कलर में उपलब्ध हैं, Galaxy S25 Ultra टाइटेनियम सिल्वरब्लू, टाइटेनियम ग्रे, टाइटेनियम ब्लैक और टाइटेनियम व्हाइटसिल्वर शेड्स में सेल किया जाता है।

Samsung Galaxy S26 Series के संभावित स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स अब बात करते हैं कथित Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ और Galaxy S26 Ultra के डिजाइन, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स की, तो टेक दिग्गज ने अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं किया है। हालांकि, पिछले कई रिपोर्ट्स में इसके बारे में बताया गया है। हाल ही में, एक टिप्स्टर ने Galaxy S26 Ultra और Galaxy S26 के डमी मॉडल की कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिससे पता चलता है कि फोन कैसे दिख सकते हैं।

डिजाइन डिजाइन के मामले में, Samsung Galaxy S26 सीरीज में अपने पिछले मॉडल की तुलना में कुछ बदलाव होने की उम्मीद है। Galaxy S26 और Galaxy S26 Ultra की लीक हुई तस्वीरों में फोन ब्लैक और व्हाइट कलर में दिखाए गए थे। दोनों फोन में थोड़े बदले हुए रियर कैमरा मॉड्यूल भी दिख रहे हैं। स्टैंडर्ड मॉडल पर, तीन कैमरा लेंस एक पिल-शेप डेको के अंदर दिखे, जबकि Galaxy S26 Ultra में कैमरा आइलैंड के बाहर दो एडिशनल लेंस दिखाए गए थे।

दोनों हैंडसेट में एक फ्लैट रियर पैनल और एक फ्लैट मेटल फ्रेम हो सकता है। सिम ट्रे, USB टाइप-C पोर्ट, माइक्रोफोन कटआउट और स्पीकर ग्रिल नीचे की तरफ दिखाए गए थे। दिलचस्प बात ये है कि डमी Galaxy S26 Ultra पर S-Pen स्टाइलस को फ्रेम के कोने में रीपोजिशन किया जा सकता है।

डिस्प्ले रिपोर्ट्स के मुताबिक, Samsung Galaxy S26 Ultra में 6.9-इंच का QHD Samsung M14 OLED डिस्प्ले हो सकता है जिसमें एक नया AI प्राइवेसी फीचर होगा। वही, स्टैंडर्ड Galaxy S26 में 6.3-इंच का छोटा QHD रेजोल्यूशन वाला Samsung M14 OLED डिस्प्ले होने की बात कही जा रही है।

आखिर में, Samsung Galaxy S26+ में कथित तौर पर 6.7-इंच का OLED डिस्प्ले होगा, जिसमें अल्ट्रा और वनिला Galaxy S26 मॉडल जैसे ही फीचर्स होंगे। इसके अलावा, पूरी लाइनअप में 2,600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलने की बात कही जा रही है।

परफॉर्मेंस और OS पूरी Samsung Galaxy S26 सीरीज कुछ मार्केट में क्वालकॉम के ऑक्टा कोर 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से पावर्ड होने की उम्मीद है। वहीं, दक्षिण कोरिया सहित दूसरे मार्केट में, टेक दिग्गज कथित तौर पर हैंडसेट में अपना फ्लैगशिप Exynos 2600 प्रोसेसर लगाएगी, जो 2nm प्रोसेस पर बना है।

इसके अलावा, Galay S26 लाइनअप Android 16-बेस्ड One UI 8.5 के साथ आ सकता है। आने वाले हफ्तों में और डिटेल्स सामने आने की उम्मीद है। कैमरा Samsung Galaxy S26 सीरीज का कैमरा कॉन्फिगरेशन कथित तौर पर इसके पिछले मॉडल जैसा ही होगा। हालांकि, अल्ट्रा मॉडल में कैमरे में कुछ सुधार मिल सकते हैं, जिसमें सीधी धूप में लेंस फ्लेयर कम होना शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने एक ऐसी समस्या को भी ठीक कर लिया है जिसमें सब्जेक्ट की स्किन पीली दिख सकती थी।

सैमसंग के कथित Galaxy S26 अल्ट्रा में कथित तौर पर क्वाड रियर कैमरा यूनिट होगा, जिसमें 200-मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर, 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा, 3x ऑप्टिकल जूम कैपेबिलिटी वाला 12-मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा और 5x ऑप्टिकल जूम कैपेबिलिटी वाला एक और 50-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा हो सकता है।

इसी तरह, Samsung Galaxy S26 और Galaxy S26+ में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप हो सकता है। दोनों हैंडसेट में एक अपडेटेड 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा और 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा हो सकता है, जिसके साथ 12-मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा होगा, जो 3x ऑप्टिकल जूम देगा।