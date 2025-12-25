Language
    Samsung के प्रीमियम Galaxy S24 Ultra पर मिल रही भारी छूट, यहां है डील

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 05:37 PM (IST)

    अगर आप एक प्रीमियम फोन खरीदने के बारे में सोच रहे थे। तो ये आपके लिए अच्छा समय हो सकता है। क्योंकि, Samsung Galaxy S24 Ultra पर भारी डिस्काउंट दिया जा ...और पढ़ें

    Samsung Galaxy S24 Ultra 5G पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप 1 लाख रुपये से कम के बजट में एक प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं? तो हमें आपके लिए एक डील मिल गई है। Flipkart पर Samsung Galaxy S24 Ultra भारी डिस्काउंट के साथ लिस्टेड है और अगर आप बैंक ऑफर्स अप्लाई करते हैं, तो आप डिवाइस पर और भी बचा सकते हैं। आपको बता दें कि Samsung Galaxy S24 Ultra 2024 में लॉन्च हुआ था और इसमें क्वाड कैमरा, AMOLED पैनल और Snapdragon 8 सीरीज चिपसेट जैसे फीचर्स मिलते हैं। आइए जानते हैं Samsung Galaxy S24 Ultra 5G पर मिल रही डील के बारे में।

    Flipkart पर Samsung Galaxy S24 Ultra 5G पर ये है डील

    Samsung Galaxy S24 Ultra अब MRP प्राइस 1,34,999 रुपये से कम होकर 99,989 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है। ये कीमत टाइटेनियम ग्रे 12GB + 256GB वेरिएंट के लिए है। ज्यादा फायदा उठाने के लिए, ग्राहक Flipkart Axis या SBI बैंक कार्ड का इस्तेमाल करके 4,000 रुपये तक का डिस्काउंट पा सकते हैं, जिससे कीमत और भी कम हो जाएगी। बायर्स डिवाइस को EMI पर भी खरीद सकते हैं, जिसकी आसान किस्तें 3,516 रुपये प्रति माह से शुरू हो रही हैं।

    और, अगर आपके पास कोई पुराना डिवाइस है, तो आप उसे एक्सचेंज करके 68,050 रुपये तक की वैल्यू पा सकते हैं, जिससे कीमत काफी कम हो जाएगी। ग्राहक अतिरिक्त पैसे देकर कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन और एक्सटेंडेड वारंटी भी पा सकते हैं।

    Samsung Galaxy S24 Ultra के स्पेसिफिकेशन्स

    Samsung Galaxy S24 Ultra में 6.8-इंच का LTPO AMOLED पैनल है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 2,600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। ये Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट से लैस है और गेमिंग के लिए Adreno 750 GPU के साथ आता है। डिवाइस में 5,000mAh की बैटरी और 45W चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

    फोटोग्राफी की बात करें तो, इस डिवाइस में OIS के साथ 200MP का मेन कैमरा, 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो शूटर, 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर और OIS के साथ 10MP का टेलीफोटो शूटर मिलता है। सेल्फी, वीडियो कॉल और व्लॉग रिकॉर्डिंग के लिए, डिवाइस में 12 MP का फ्रंट कैमरा है।

