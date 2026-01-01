Samsung के सॉलिड परफॉर्मेंस वाले 5G फोन पर डिस्काउंट, Exynos चिपसेट समेत कई बेहतरीन फीचर्स  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी 35 हजार रुपये के बजट में एक ऐसा Samsung फोन ढूंढ रहे हैं जो प्रीमियम डिजाइन, सॉलिड परफॉर्मेंस और अच्छे कैमरा सेटअप से लैस हो, तो Galaxy S24 FE आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। जी हां, ये डिवाइस इस वक्त Amazon पर भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है।

फोन पर न सिर्फ फ्लैट डिस्काउंट बल्कि एक्स्ट्रा एक्सचेंज डिस्काउंट और बैंक ऑफर भी मिल रहा है। ऑफर्स के साथ डिवाइस पर 25,000 रुपये से ज्यादा की छूट मिल रही है जिससे Galaxy S24 FE अपने सेगमेंट में सबसे वैल्यू-पैक्ड डिवाइस में से एक बन गया है।

Samsung Galaxy S24 FE पर डिस्काउंट ऑफर सैमसंग के इस जबरदस्त फोन की कीमत वैसे तो 59,999 रुपये से शुरू होती है, लेकिन अमेजन अभी इस फोन को सिर्फ 34,350 रुपये में खरीदने का मौका दे रहा है। यानी डिवाइस पर सीधे 25,649 रुपये का भारी डिस्काउंट मिल रहा है।

इसके अलावा फोन पर जबरदस्त बैंक ऑफर भी मिल रहा है जहां Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर आपको 1,030 रुपये तक का 5% कैशबैक मिल सकता है, जिससे कीमत और भी कम हो जाएगी। डिवाइस पर शानदार एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है जहां आप अपने पुराने स्मार्टफोन को मॉडल, ब्रांड और उसकी कंडीशन के बेस पर 32,500 रुपये तक का एक्सचेंज वैल्यू ले सकते हैं। Samsung Galaxy S24 FE स्पेसिफिकेशन्स Samsung के इस जबरदस्त 5G फोन में स्मूथ विज़ुअल्स एक्सपीरियंस के लिए 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.7-इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। डिवाइस में पावरफुल Samsung का अपना Exynos 2400e चिपसेट मिल रहा है, जो सॉलिड मल्टीटास्किंग के लिए 8GB तक रैम के साथ आता है।