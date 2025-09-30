ये है 6,999 रुपये वाला Samsung का नया फोन, मिलेगी 5,000mAh बैटरी और 50MP कैमरा

Samsung Galaxy M07 की लिस्टिंग Amazon India पर ऑफिशियल लॉन्च से पहले ही नजर आई है। लिस्टिंग से फोन की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स सामने आ गए हैं। इस फोन में 6.7-इंच डिस्प्ले MediaTek Helio G99 प्रोसेसर और डुअल रियर कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 5000mAh बैटरी और IP54 रेटिंग दी गई है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung Galaxy M07 को Amazon India पर कंपनी की लॉन्च अनाउंसमेंट से पहले लिस्ट किया गया है। लिस्टिंग में Samsung Galaxy M07 की कीमत और इसके स्पेसिफिकेशन सामने आए हैं। Galaxy M07 में 6.7-इंच डिस्प्ले है और ये MediaTek Helio G99 प्रोसेसर से लैस है। इसे एक एंट्री-लेवल स्मार्टफोन के रूप में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है और इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है। Galaxy M07 को डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस के लिए IP54 रेटिंग मिली है और इसमें 5,000mAh बैटरी है। इसे छह Android अपडेट और छह साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Samsung Galaxy M07 की कीमत Amazon India पर Samsung Galaxy M07 को 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वेरिएंट के लिए 6,999 रुपये के प्राइस टैग के साथ लिस्ट किया गया है। स्मार्टफोन की लिस्टिंग के मुताबिक ये ब्लैक कलर ऑप्शन में आएगा और फिलहाल दूसरे ऑप्शन का जिक्र नहीं है।

Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने वाले बायर्स Samsung Galaxy M07 पर पांच प्रतिशत तक कैशबैक पा सकेंगे। इसके अलावा, SBI Cards से पेमेंट करने पर 325 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है। EMI ऑप्शन 339 रुपये से शुरू हो रहे हैं। एक्सचेंज ऑफर 6,600 रुपये तक सीमित हैं।

Samsung Galaxy M07 कंपनी की इंडिया वेबसाइट पर भी लिस्टेड है। हालांकि, लिस्टिंग में डिवाइस की कीमत या उपलब्धता की जानकारी नहीं दी गई है। Samsung Galaxy M07 के स्पेसिफिकेशन्स Samsung Galaxy M07 Android 15 बेस्ड One UI 7.0 पर रन करता है और इसे छह बड़े Android OS अपडेट और सिक्योरिटी अपडेट मिलने की पुष्टि हुई है। हैंडसेट में 90Hz रिफ्रेश रेट और 260ppi पिक्सल डेंसिटी के साथ 6.7-इंच HD+ (720×1600 Pixels) डिस्प्ले है। ये 4GB RAM और 64GB स्टोरेज के साथ ऑक्टा कोर MediaTek Helio G99 चिपसेट पर रन करता है।

फोटोग्राफी के लिए, Galaxy M07 में डुअल रियर कैमरा यूनिट है जिसमें f/1.8 अपर्चर के साथ 50-मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर और 2-मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर शामिल है। सेल्फी और वीडियो चैट्स के लिए, हैंडसेट में f/2.0 अपर्चर के साथ 8-मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा है ।