    Skullcandy के ये नए ईयरबड्स हुए भारत में लॉन्च, 46 घंटे तक चलेगी बैटरी; कीमत- 2,499 रुपये

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 04:30 PM (IST)

    Skullcandy ने भारत में अपने नए Skullcandy Uproar TWS ईयरबड्स लॉन्च किए हैं। ये क्वाड माइक सिस्टम के साथ आते हैं और कॉल्स के दौरान एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन (ENC) सपोर्ट करते हैं। इनकी कुल बैटरी लाइफ 46 घंटे तक की है जिसमें केस भी शामिल है। ये ईयरबड्स Bluetooth 5.4 डुअल-डिवाइस कनेक्टिविटी और लो-लेटेंसी सपोर्ट के साथ आते हैं।

    Skullcandy Uproar TWS को लॉन्च किया गया है।

     टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Skullcandy Uproar TWS हेडसेट भारत में लॉन्च हो गया है। ये ट्रू वायरलेस स्टीरियो ईयरफोन्स क्वाड माइक यूनिट के साथ एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन (ENC) सपोर्ट करते हैं। हालांकि, इनमें ANC वेरिएंट की तरह एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं दिया गया है। इस नए वेरिएंट की कुल बैटरी लाइफ चार्जिंग केस समेत 46 घंटे तक की बताई गई है। ईयरफोन्स में टच कंट्रोल्स और एक अनस्पेसिफाइड IP रेटिंग दी गई है। हाल ही में कंपनी ने भारत में Skullcandy Ink’d ANC पेश किया था, जिसकी बैटरी लाइफ 43 घंटे तक की है।

    Skullcandy Uproar TWS की भारत में कीमत

    Skullcandy Uproar TWS का स्पेशल लॉन्च, लिमिटेड-टाइम प्राइस 2,499 रुपये है। ये ईयरफोन्स मैट ब्लैक शेड में Skullcandy इंडिया वेबसाइट, Amazon और चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स के जरिए खरीदे जा सकते हैं।

    Skullcandy Uproar TWS के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

    Skullcandy Uproar TWS में ट्रेडिशनल इन-ईयर डिजाइन और एंगुलर स्टेम्स के साथ इंट्यूटिव टच कंट्रोल्स दिए गए हैं। हेडसेट क्वाड माइक-बैक्ड ENC सपोर्ट करता है ताकि नॉइजी जगहों पर भी क्लियर कॉल्स मिल सकें। कंपनी के मुताबिक, हर ईयरबड में दो माइक्रोफोन्स दिए गए हैं।

    Skullcandy ने कन्फर्म किया है कि Uproar TWS में 10mm ड्राइवर्स दिए गए हैं। ये Bluetooth 5.4, डुअल-डिवाइस कनेक्टिविटी और लो-लेटेंसी सपोर्ट करते हैं। कंपनी के मुताबिक, ईयरफोन्स स्वेट और वाटर रेजिस्टेंट हैं, लेकिन एक्सैक्ट IP रेटिंग रिवील नहीं की गई है।

    चार्जिंग केस के साथ मिलाकर Skullcandy Uproar TWS की कुल बैटरी लाइफ 46 घंटे तक की बताई गई है। कंपनी का दावा है कि 10 मिनट के क्विक चार्ज से 2 घंटे तक का कंटीन्यूअस प्ले टाइम मिलता है। चार्जिंग केस USB Type-C पोर्ट के साथ आता है।

    हाल ही में Skullcandy Ink’d ANC भारत में 2,999 रुपये की कीमत पर ट्रू ब्लैक कलर ऑप्शन में लॉन्च हुआ था। इन ईयरबड्स में क्लासिक इन-ईयर डिजाइन, 10mm ड्राइवर्स, ANC और ENC क्वाड-माइक सिस्टम, टच कंट्रोल्स, Bluetooth 5.4, मल्टीपॉइंट पेयरिंग, लो-लेटेंसी मोड और IPX4 स्प्लैश-रेजिस्टेंट रेटिंग (केस रेटेड नहीं) दी गई थी। इनकी बैटरी लाइफ केस समेत 43 घंटे तक की है और 10 मिनट के चार्ज से 2 घंटे का प्ले टाइम मिलता है।

