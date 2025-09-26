भारत Snapchat के सबसे तेजी से बढ़ते क्रिएटर्स मार्केट्स में से एक, स्पॉटलाइट पोस्ट में हुआ 4x ग्रोथ

Snapchat ने भारत में अपने क्रिएटर इकोसिस्टम में जबरदस्त ग्रोथ की घोषणा की है। कंपनी ने बताया कि प्लेटफॉर्म पर कंटेंट देखने का समय दोगुना हो गया है और Snap Stars की संख्या 1.5 गुना बढ़ गई है। दिल्ली में आयोजित Creator Connect इवेंट में इस ग्रोथ और Gen Z क्रिएटर्स के लिए मेंटरशिप एजुकेशन और मॉनेटाइजेशन अवसरों पर जोर दिया गया।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Snapchat ने भारत में अपने क्रिएटर इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण ग्रोथ की घोषणा की है। इसमें बढ़ी हुई एंगेजमेंट, ज्यादा क्रिएटर-लीड कंटेंट और Snap Stars की कम्युनिटी में इजाफा शामिल है। कंपनी के मुताबिक, पिछले दो साल में भारत में प्लेटफॉर्म पर कंटेंट देखने का कुल समय दोगुना हो गया है। इस पीरियड में ऑफिशियल Snap Stars की संख्या 1.5 गुना बढ़ी है, जबकि क्रिएटर्स और पब्लिशर्स द्वारा Spotlight में पोस्ट किया गया कंटेंट साल-दर-साल चार गुना बढ़ा है।

ये अपडेट 26 सितंबर को दिल्ली में आयोजित हुए Snapchat के Creator Connect इवेंट में शेयर किए गए। ये इनिशिएटिव मल्टी-सिटी सीरीज का हिस्सा है और Gen Z क्रिएटर्स को मेंटरशिप, एजुकेशन और मॉनेटाइज़ेशन के मौके देने के लिए बनाई गई है। सेशन्स में ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) टूल्स और फीचर्स पर भी फोकस किया गया, जो क्रिएटर्स को अपने ऑडियंस से कनेक्ट करने में मदद करते हैं।

स्नैप इंक. में डायरेक्टर और कंटेंट एंड एआर पार्टनरशिप के हेड साकेत झा सौरभ ने कहा कि भारत कंपनी के ग्लोबल क्रिएटर स्ट्रैटेजी में एक महत्वपूर्ण मार्केट है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि Snap School और Snap With Stars जैसे इनिशिएटिव्स पूरे देश में क्रिएटर्स के अवसर बढ़ाने के लिए बनाई गई हैं, जिनमें मेट्रो शहरों के बाहर के क्रिएटर्स भी शामिल हैं। इवेंट में कंपनी के फिफ्थ-जनरेशन Spectacles के डेमो भी शामिल थे, जिसमें नए AR कैपेबिलिटीज दिखाए गए।

इवेंट में क्रिएटर्स ने Snapchat की ऑथेंटिसिटी और वर्टिकल-फर्स्ट स्टोरीटेलिंग पर जोर को इसके युवा ऑडियंस में पॉपुलैरिटी का कारण बताया। Snapchat ने कहा कि ये भारत में फैशन, लाइफस्टाइल, ब्यूटी, कंज्यूमर टेक और क्विक कॉमर्स जैसी कैटेगरीज में मेजर ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप जारी रखेगा। Myntra, Flipkart, L’Oréal, Unilever और Reckitt जैसी कंपनियों ने Snap Stars और AR क्रिएटर्स के साथ Gen Z ऑडियंस को टार्गेट करते हुए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन किए हैं।

कंपनी अपने क्रिएटर एजेंसियों के नेटवर्क को भी कई शहरों में बढ़ा रही है, जिनमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता शामिल हैं। इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स ने कहा कि Gen Z क्रिएटर्स में Snapchat को अपनाने की संख्या बढ़ रही है, खासकर इमर्सिव और वर्टिकल-फर्स्ट कंटेंट के लिए।

क्रिएटर्स के अलावा, कई एथलीट्स और एंटरटेनर्स भी प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं। नीरज चोपड़ा, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा जैसे स्पोर्ट्स फिगर्स Snapchat का इस्तेमाल इंडिविजुअल स्टोरीज शेयर करने और फैंस से जुड़ने के लिए कर रहे हैं, जबकि दिलजीत दोसांझ और रश्मिका मंदाना जैसे आर्टिस्ट्स बैक-स्टेज कंटेंट के जरिए ऑडियंस से एंगेज कर रहे हैं।