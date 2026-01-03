Samsung Galaxy A57 5G को लेकर डिटेल आई सामने, भारत में जल्द हो सकता है लॉन्च

Language
    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 12:17 PM (IST)

    Samsung Galaxy A57 5G को भारत में जल्द लॉन्च किया जा सकता है। इसे लेकर पहले कुछ रिपोर्ट्स सामने आए थे। अब इसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स सर्टिफिकेशन ...और पढ़ें

    Samsung Galaxy A57 भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है। Photo- Samsung Galaxy A56. 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पिछले साल के Galaxy A56 मॉडल के सक्सेसर, Samsung Galaxy A57 5G को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर देखा गया है, जिससे पता चलता है कि देश में इसका लॉन्च करीब आ रहा है। हालांकि, आधिकारिक डिटेल्स अभी सीमित हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन से उन पिछली रिपोर्ट्स को और मजबूती मिलती है जो 2026 की शुरुआत में लॉन्च की ओर इशारा कर रही थीं। BIS पर Samsung Galaxy A57 के दिखने से संकेत मिलता है कि Samsung आने वाले हफ्तो में लॉन्च प्लान को कंफर्म कर सकता है। इस कथित हैंडसेट के साथ Galaxy A37 मॉडल भी लॉन्च हो सकता है, जिसमें बेहतर कैमरा और डिस्प्ले हार्डवेयर दिया जा सकता है।

    Samsung Galaxy A57 5G भारत में लॉन्च हो सकता है

    BIS लिस्टिंग में मॉडल नंबर SM-A576B/DS वाला एक Samsung स्मार्टफोन दिखाया गया है और इसे 31 दिसंबर, 2025 को मंजूरी मिली थी। DS सफिक्स से पता चलता है कि डिवाइस डुअल सिम फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करेगा। हालांकि, सर्टिफिकेशन में मार्केटिंग नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन Samsung के मॉडल नंबरिंग पैटर्न से पता चलता है कि ये हैंडसेट Galaxy A57 5G के तौर पर लॉन्च होगा और Galaxy A56 का सक्सेसर होगा।

    चूंकि BIS की मंजूरी आमतौर पर ये संकेत देती है कि कोई डिवाइस भारत में आधिकारिक घोषणा के करीब है, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी आने वाले महीनों में लॉन्च की पुष्टि करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फोन फरवरी 2026 के आसपास आ सकता है, संभवतः Galaxy S26 सीरीज के साथ या उसके तुरंत बाद। अब जब Galaxy A57 सर्टिफाइड हो गया है, तो 2026 की शुरुआत में लॉन्च टाइमलाइन की ओर इशारा करने वाले पिछले लीक भी ज्यादा सही लग रहे हैं।

    Samsung Galaxy A57 5G में Samsung का Exynos 1680 चिपसेट होने की उम्मीद है, जो Xclipse 550 GPU के साथ आएगा। ये शायद Android 16 के साथ आएगा और 12GB तक रैम देगा, जिससे ये एक हायर-टियर मिड-रेंज डिवाइस बन जाएगा।

    लीक्स में Galaxy A57 के लिए Samsung की डिस्प्ले सोर्सिंग रणनीति में बदलाव की ओर भी इशारा किया गया है। उम्मीद है कि फोन में एक फ्लेक्सिबल AMOLED पैनल होगा, जिसमें Samsung कथित तौर पर Samsung Display के साथ TCL CSOT को दूसरे डिस्प्ले सप्लायर के तौर पर जोड़ रहा है। इस बदलाव से मैन्युफैक्चरिंग लागत को कंट्रोल में रखते हुए पतले बेजल मिल सकते हैं।

    Samsung Galaxy A57 में अपने पिछले मॉडल की तुलना में बड़े सेंसर वाला 50-मेगापिक्सल का मेन कैमरा होने की भी उम्मीद है, जिसे 13-मेगापिक्सल के अल्ट्रा-वाइड कैमरे और 5-मेगापिक्सल के मैक्रो सेंसर का सपोर्ट मिलेगा। इसमें 12-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होने की भी उम्मीद है।

