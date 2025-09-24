Language
    Redmi का 6,200mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 50MP कैमरा भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 09:30 AM (IST)

    अमेज़न पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में रेडमी नोट 14 प्रो प्लस 26608 रुपये में उपलब्ध है। SBI क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 1250 रुपये तक की छूट मिल सकती है। इस फोन को 34999 रुपये में लॉन्च किया गया था। इसमें 6.67-इंच का डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 7s जेन 3 चिपसेट है। कैमरे में 50MP का प्राइमरी सेंसर है और 20MP का फ्रंट कैमरा है।

    Redmi का 6,200mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 50MP कैमरा भी

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अमेजन पर इस वक्त ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है, जिसमें कई पॉपुलर ब्रांड के स्मार्टफोन्स अभी सबसे कम कीमत पर मिल रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने डिवाइस को अपग्रेड करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप मिड-रेंज सेगमेंट में रेडमी का शानदार फोन खरीद सकते हैं। दरअसल रेडमी का नोट 14 प्रो प्लस इस वक्त 26 हजार रुपये से कम में खरीदने के लिए उपलब्ध है, जो इसे एक शानदार डील बना देता है। यह डिवाइस ट्रिपल कैमरा, बेहतरीन ड्यूरेबिलिटी और प्रीमियम डिजाइन के साथ AI फीचर्स भी ऑफर कर रहा है। चलिए इस शानदार डील पर एक नजर डालते हैं...

    Redmi Note 14 Pro Plus पर डिस्काउंट ऑफर

    अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में अभी आप रेडमी नोट 14 प्रो प्लस को सिर्फ 26,608  रुपये में उपलब्ध है। इसके अलावा, यूजर्स SBI क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन पर 1,250 रुपये तक की छूट ले सकते हैं, जिससे इसकी कीमत कम होकर सिर्फ 25,358 रुपये रह जाती है। बता दें कि कंपनी ने इस दमदार फोन को 34,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था।

    फोन पर जबरदस्त EMI ऑप्शन भी मिल रहा है जहां से आप इसे 1,197 रुपये प्रति माह से शुरू होने वाली EMI पर भी खरीद सकते हैं। डिवाइस पर खास एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है जहां से आप पुराने फोन को एक्सचेंज करके 25,648 रुपये तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। हालांकि एक्सचेंज डिस्काउंट पूरी तरह से आपके पुराने फोन की कंडीशन पर डिपेंड करता है।

    Redmi Note 14 Pro Plus के स्पेसिफिकेशन

    स्पेसिफिकेशन की बात करें तो डिवाइस में आपको 6.67-इंच 1.5K OLED पैनल मिलता है। साथ ही डिवाइस में 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। साथ ही इस फोन में IP66 + IP68 + IP69 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस रेटिंग दी गई है। डिवाइस में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन भी मिल रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 7s जेनरेशन 3 चिपसेट दिया गया है। साथ ही फोन में 12GB तक रैम और 512GB स्टोरेज मिल रही है।

    Redmi Note 14 Pro Plus के कैमरा स्पेक्स

    कैमरा की बात करें तो डिवाइस में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड और 50MP का टेलीफोटो कैमरा दिया गया है। जबकि सामने की तरफ सेल्फी के लिए 20MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। डिवाइस 90W चार्जिंग और 6,200 mAh की बड़ी बैटरी भी ऑफर कर रहा है।

