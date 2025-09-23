Amazon Great Indian Festival सेल में इन 5 स्मार्टफोन्स पर सबसे बड़ी डील्स, लिस्ट में iPhone भी

अमेज़न पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में स्मार्टफोन पर शानदार डील्स मिल रही हैं। Apple iPhone 15 बैंक डिस्काउंट के साथ 46999 रुपये में उपलब्ध है। Samsung Galaxy S24 Ultra 71999 रुपये में मिल रहा है जिसमें 63000 रुपये की छूट है। OnePlus 13s को 49999 रुपये में खरीदा जा सकता है। iQOO Neo 10R 5G की कीमत 26998 रुपये है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अमेजन पर आज यानी 23 सितंबर से साल की सबसे बड़ी Great Indian Festival सेल सभी यूजर्स के लिए शुरू हो गई है, जिसमें स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य प्रोडक्ट्स पर शानदार डील्स मिल रही हैं। प्रीमियम डिवाइस से लेकर बजट-फ्रेंडली ऑप्शन तक, यह सेल हर तरह के यूजर्स के लिए जबरदस्त ऑफर्स लेकर आई है। इसलिए, अगर आप भी अब अपने फोन को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो आपको ये सेल मिस नहीं करनी चाहिए। वनप्लस, सैमसंग और एपल जैसे ब्रांड अपने डिवाइस पर इस सेल में जबरदस्त डिस्काउंट दे रहे हैं। हमने आपके लिए सेल की 5 बेस्ट स्मार्टफोन डील्स को शॉर्टलिस्ट किया है। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं...

Apple iPhone 15 सबसे पहले डील की बात करें तो ये iPhone 15 पर मिल रही है। अमेजन पर यह डिवाइस बैंक डिस्काउंट ऑफर्स के बाद सिर्फ 46,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। इस फोन में 6.1-इंच का XDR OLED डिस्प्ले है और यह Apple का A16 बायोनिक चिपसेट मिलता है। फोन में डुअल-रियर कैमरा है, जिसमें 48MP का प्राइमरी लेंस और 12MP का अल्ट्रा वाइड लेंस है। सेल्फी के लिए डिवाइस में 12MP का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है।

Samsung Galaxy S24 Ultra अमेजन की सेल में सैमसंग के गैलेक्सी S24 अल्ट्रा पर भी जबरदस्त डील मिल रही है जहां आप इस डिवाइस को सिर्फ 71,999 रुपये में खरीद सकते हैं, जो इसकी लॉन्च कीमत 1,34,999 रुपये से 63,000 रुपये कम है। इस फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट और 6.8-इंच QHD+ डायनामिक AMOLED 2X डिस्प्ले मिल जाता है। डिवाइस में पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 3 चिपसेट भी मिल रहा है। फोटोग्राफी के लिए डिवाइस में 200MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का 5x टेलीफोटो, 12MP का अल्ट्रा-वाइड और 10MP का 3x ऑप्टिकल जूम लेंस भी मिलता है। सामने की तरफ फोन में 12MP का कैमरा है।

OnePlus 13s वनप्लस का ये कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन भी इस सेल में काफी सस्ते में मिल रहा है जहां से आप इसे 1,000 रुपये के बैंक डिस्काउंट के बाद सिर्फ 49,999 रुपये में खरीद सकते हैं। डिवाइस में आपको 6.32-इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है। साथ ही डिवाइस में 120Hz रिफ्रेश रेट है। इतना ही नहीं इस फोन में स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट भी दिया गया है। फोन 80W फास्ट चार्जिंग और 5,850 mAh की बैटरी भी ऑफर कर रहा है। कैमरा की बात करें तो फोन में OIS सपोर्ट वाला 50MP का Sony LYT-700 और 50MP टेलीफोटो कैमरा मिलता है। जबकि सामने की तरफ 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है।

iQOO Neo 10R 5G अमेजन की इस Great Indian Festival सेल में iQOO Neo 10R 5G पर काफी सस्ते में मिल रहा है जहां सेल के दौरान इसकी कीमत सिर्फ 26,998 रह गई है। जबकि बैंक ऑफर के साथ तो आप इस फोन को और भी सस्ते में खरीद सकते हैं। फोन पर Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड के साथ 809 रुपये तक का कैशबैक मिल रहा है। इस फोन में आपको इस प्राइस पर Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर और 6400mAh की बड़ी बैटरी भी मिल रही है।