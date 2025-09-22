Amazon-Flipkart सेल में iPhone 16 Pro समेत 5 मॉडल पर सबसे बड़ा डिस्काउंट, देखें हर एक डील

अमेजन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज सेल शुरू हो रही है। फेस्टिव सेल में स्मार्टफोन पर शानदार छूट मिल रही है जिसमें Apple Motorola Nothing OnePlus Oppo Samsung और Xiaomi जैसे ब्रांड शामिल हैं। iPhone 14 को 39999 रुपये में खरीदा जा सकता है। iPhone 15 पर भी अमेजन शानदार डील दे रहा है जिसे 46999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अमेजन पर साल की सबसे बड़ी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू हो रही है और फ्लिपकार्ट पर भी बिग बिलियन डेज सेल की शुरुआत होने जा रही है। दोनों ही प्लेटफॉर्म भारत में अपने ग्राहकों के लिए इस बार कई शानदार ऑफर्स लेकर आए हैं। फेस्टिव सेल में अलग-अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर शानदार छूट, बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डील देखने को मिलेगी।

ऐसे में जो लोग अपने स्मार्टफोन अपग्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए सेल में Apple, Motorola, Nothing, OnePlus, Oppo, Samsung और Xiaomi समेत कई ब्रांड के हैंडसेट सबसे कम कीमत पर मिलेंगे। सेल में सबसे बड़ी डील्स इस बार कई iPhone मॉडल्स पर मिल रही हैं। चलिए इन सभी डील्स पर एक नजर डालते हैं...

Amazon और Flipkart सेल की बेस्ट iPhone डील्स iPhone 14 यह iPhone फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल में सबसे कम कीमत पर मिलेगा। सेल पेज के मुताबिक iPhone 14 के 128GB वैरिएंट को आप सिर्फ 39,999 रुपये में खरीद सकेंगे। इस हैंडसेट का लॉन्च के वक्त प्राइस 79,900 रुपये था, यानी अब फोन पर 39,901 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है।

iPhone 15 सेल में iPhone 15 पर अमेजन जबरदस्त डील दे रहा है। इस हैंडसेट को 2023 में पेश किया गया था। डिवाइस के 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 79,900 रुपये है लेकिन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में आप इस फोन को सिर्फ 46,999 रुपये में खरीद सकते हैं। फोन पर SBI डेबिट, क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड EMI लेनदेन पर 10 परसेंट तक का डिस्काउंट मिल रहा है।

iPhone 16 iPhone 16 की कीमत भी सेल में काफी कम हो जाएगी। iPhone 17 सीरीज के लॉन्च के बाद फोन का प्राइस पहले ही 69,900 रुपये हो गया है। वहीं, फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल में आप इसे सिर्फ 51,999 रुपये में खरीद सकेंगे।

iPhone 16 Pro Apple ने तो नई सीरीज के आते ही iPhone 16 Pro की बिक्री बंद कर दी है, लेकिन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से अभी आप इस डिवाइस को खरीद सकते हैं जहां सेल में आप इस फोन को सिर्फ 74,900 रुपये में खरीद सकेंगे।