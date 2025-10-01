Realme का नया फोन जल्द हो सकता है लॉन्च, सामने आए फीचर्स

Realme का नया स्मार्टफोन Realme P3 Lite 4G जल्द लॉन्च हो सकता है। ये फोन पोलैंड की एक ई-कॉमर्स साइट पर लिस्ट हुआ है जिसमें इसकी कीमत स्पेसिफिकेशन्स और कलर ऑप्शन सामने आए हैं। फोन में 8GB RAM 256GB स्टोरेज Unisoc T7250 चिपसेट 6000mAh बैटरी और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स नजर आए हैं। उम्मीद है कि ये फोन मिड-रेंज सेगमेंट में पावरफुल परफॉर्मेंस देगा।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme P3 Lite 4G जल्द लॉन्च हो सकता है और स्मार्टफोन पहले ही पोलैंड की एक ई-कॉमर्स वेबसाइट पर प्राइस, स्पेसिफिकेशन्स और कलर ऑप्शन्स के साथ दिखाई दिया है। लिस्टिंग में Realme P3 Lite 4G दो अलग-अलग कलर ऑप्शन्स में दिखाया गया है, जिसमें 8GB RAM और 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज है। फिलहाल कंपनी ने अभी तक अपने लेटेस्ट हैंडसेट को अनवील नहीं किया है, लिस्टिंग से पता चलता है कि Realme P3 Lite 4G Unisoc T7250 चिपसेट पर चलता है और इसमें 6,000mAh की बैटरी है जो 15W चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसमें 50-मेगापिक्सल का रियर कैमरा भी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Realme P3 Lite 4G की संभावित कीमत अपकमिंग Realme P3 Lite 4G ई-कॉमर्स वेबसाइट Euro.com.pl पर 8GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल के लिए PLN 599 (लगभग 14,000 रुपये) की प्राइस टैग के साथ लिस्टेड है। ये दो कलर ऑप्शन्स- ग्रीन और व्हाइट- में बिक्री के लिए उपलब्ध है।

Realme P3 Lite 4G के स्पेसिफिकेशन्स लिस्टिंग के मुताबिक, Realme P3 Lite 4G एंड्रॉयड 15 पर चलता है और इसमें 6.67-इंच (720×1,604 पिक्सल) LCD स्क्रीन है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट है। ये ऑक्टा कोर Unisoc T7250 पर चलता है, साथ में 8GB RAM और 256GB स्टोरेज है। हैंडसेट 16GB तक वर्चुअल RAM भी ऑफर करता है।

फोटोग्राफी के लिए Realme P3 Lite 4G में f/1.8 अपर्चर वाला 50-मेगापिक्सल रियर कैमरा है। इसमें सेल्फी और वीडियो चैट के लिए f/2.2 अपर्चर वाला 5-मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। इसमें डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP54 रेटेड बिल्ड है। ये गूगल Gemini इंटीग्रेशन के साथ आता है।

कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में Realme P3 Lite 4G Beidou, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Galileo, Wi-Fi और USB Type-C पोर्ट शामिल करता है। इसमें Armorshell बिल्ड है। हैंडसेट NFC 360 सपोर्ट करता है जो नजदीकी डिवाइस के बीच वायरलेस कम्युनिकेशन को इनेबल करता है।

Realme P3 Lite 4G 6,000mAh कैपेसिटी के साथ लिस्टेड है जिसमें 15W चार्जिंग सपोर्ट है। बैटरी को सिंगल चार्ज पर दो दिन तक का बैकअप और 14 घंटे तक का YouTube प्लेबैक टाइम देने का एडवर्टाइज किया गया है। इसका साइज 165.80×75.90×7.79mm है और वजन 196g है।