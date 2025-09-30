7000mAh की बैटरी और 50MP कैमरे के साथ लॉन्च हुआ Oppo का ये नया फोन, कीमत करीब 20 हजार

Oppo A6 5G चीन में लॉन्च हो गया है। इस स्मार्टफोन में 7000mAh की बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर 12GB तक RAM और 512GB तक स्टोरेज दिया गया है। फोन में AMOLED डिस्प्ले 50MP डुअल रियर कैमरा और IP69 डस्ट- वाटर रेजिस्टेंस फीचर दिया गया है। हैंडसेट तीन कलर ऑप्शन में Oppo की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo A6 5G चीन में अनवील कर दिया गया है, स्मार्टफोन मेकर ने ये अनाउंसमेंट एक Weibo पोस्ट के जरिए की। नए हैंडसेट में 7,000mAh बैटरी दी गई है जिसमें 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। ये MediaTek Dimensity चिप से लैस है, जिसे 12GB तक RAM और 512GB तक स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। इसमें Mali-G57 MC2 GPU भी दिया गया है। हैंडसेट फिलहाल कंपनी की वेबसाइट पर तीन कलर ऑप्शन और स्टोरेज वेरिएंट्स में उपलब्ध है। टेक फर्म का दावा है कि ये हैंडसेट डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस के लिए IP69 रेटेड है ।

Oppo A6 5G की कीमत और उपलब्धता Oppo A6 5G की कीमत चीन में बेस 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए CNY 1,599 (लगभग 20,000 रुपये) से शुरू होती है। हैंडसेट 12GB RAM + 256GB स्टोरेज और 12GB RAM + 512GB स्टोरेज ऑप्शन में भी उपलब्ध होगा।

हालांकि, कंपनी ने इन दोनों हाई-एंड मॉडल्स की कीमत अभी रिवील नहीं की है। Oppo A6 5G चीन में Oppo की वेबसाइट पर ब्लू ओशियन लाइट, वेलवेट ग्रे और पिंक कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। Oppo A6 5G के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Oppo A6 5G एक डुअल-SIM हैंडसेट है, जो Android 15-बेस्ड ColorOS 15 पर रन करता है। इसमें 6.57-इंच का फुल-HD+ (2,372×1,080 पिक्सल) AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें 120Hz तक एडैप्टिव रिफ्रेश रेट और 240Hz तक टच सैंपलिंग रेट है। इसमें 397ppi पिक्सल डेंसिटी, 1,400 nits पीक ब्राइटनेस, और DCI-P3 और sRGB कलर गमट्स की 100 परसेंट कवरेज है। ये 93 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो ऑफर करता है।

Oppo का नया हैंडसेट ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 6300 चिप से लैस है, जिसे Mali-G57 MC2 GPU के साथ पेयर किया गया है। प्रोसेसर में दो परफॉर्मेंस कोर और छह एफिशिएंसी कोर हैं, जो 2.4GHz पीक क्लॉक स्पीड डिलीवर करते हैं। Oppo A6 5G में 12GB तक LPDDR4X RAM और 512GB तक UFS 2.2 इंटरनल स्टोरेज है। स्टोरेज एक्सपैंड करने के लिए इसमें microSD कार्ड का सपोर्ट भी है । डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस के लिए ये हैंडसेट IP69 रेटेड है।

फोटोग्राफी के लिए, Oppo A6 5G में डुअल-रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें f/1.8 अपर्चर, 27mm फोकल लेंथ और ऑटोफोकस के साथ 50-मेगापिक्सल वाइड-एंगल शूटर है। इसमें f/2.4 अपर्चर, 22mm फोकल लेंथ और 10x डिजिटल ज़ूम कैपेबिलिटी के साथ 2-मेगापिक्सल मोनोक्रोम सेंसर भी है। फ्रंट पर, फोन में 23mm फोकल लेंथ के साथ 16-मेगापिक्सल (f/2.4) सेल्फी कैमरा है। रियर और फ्रंट कैमरे 60fps तक 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं।