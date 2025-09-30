Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आवाज बदलने वाले फीचर और डिस्प्ले के साथ आया नया नेकबैंड, जानें क्या है कीमत

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:16 PM (IST)

    मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड Unix ने Amor Neckband (UX-480) लॉन्च किया है। यह नेकबैंड LCD डिस्प्ले वॉइस चेंजिंग इफेक्ट और Karaoke मोड के साथ आता है। कंपनी का दावा है कि यह सिंगल चार्ज में 90 घंटे का प्लेटाइम देता है। Amor Neckband में इन्वायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन (ENC) का सपोर्ट है और यह गेमिंग के लिए अल्ट्रा-लो लेटेंसी को सपोर्ट करता है।

    prefferd source google
    Hero Image
    Unix Amor नेकबैंड आजाव बदलने वाले फीचर के साथ हुआ लॉन्च

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड Unix ने फेस्टिव सीजन के दौरान नया नेकबैंड लॉन्च किया है। कंपनी का नया नेकबैंड Amor Neckband (UX-480) नाम से लॉन्च किया है। यह नेकबैंड कई फीचर्स, स्टायल और इनोवेशन का कॉम्बिनेशन है, जो यूजर्स को पूरे दिन बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफर करता है। Amor Neckband में कंपनी ने LCD डिस्प्ले, वॉइस चेंजिंग इफेक्ट और Karaoke मोड दिया है। यह सिंगल चार्ज में 90 घंटे का प्लेटाइम ऑफर करता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Amor Neckband की कीमत

    Amor Neckband को कंपनी ने 1299 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। यह नेकबैंड तीन कलर ऑप्शन - ब्लैक, ब्लू और पिंक में लाया गया है। कंपनी का कहना है कि इस वॉच पर 12 महीने की वारंटी मिलती है। इस वॉच को कंपनी की वेबसाइट, रिटेल पार्टनर और लीडिंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदा जा सकता है।

    Amor Neckband की खूबियां

    Amor Neckband को लेकर कंपनी का दावा है कि यह वर्क, इंटरटेनमेंट और गेमिंग के दौरान क्लीयर ऑडियो परफॉर्मेंस ऑफर करता है। इस बैंड में इन्वायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन (ENC) सपोर्ट दिया गया है, जो कॉलिंग के दौरान क्रिस्टल क्लियर ऑडियो ऑफर करता है।

    यह अल्ट्रा-लो लेटेंसी भी सपोर्ट करता है, जो गेमिंग और स्ट्रीमिंग के दौरान बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफर करता है। इस नेकबैंड में 5 इक्वालाइज मोड दिए गए हैं। इसके साथ ही इसमें TF कार्ड सपोर्ट दिया गया है, जिससे आप बिना किसी ऑडियो डिवाइस के भी म्यूजिक इंजॉय कर सकते हैं।

    Amor Neckband में कनेक्टिविटी के लिए Bluetooth 5.4 का सपोर्ट दिया गया है। इसके साथ ही इसमें 10.2mm का ड्राइवर दिया गया है, जो बेस्ट साउंड ऑफर करता है। इस बैंड में 380mAh बैटरी दी गई है, जो 1.5 से 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। एक बार चार्ज होने पर यह 90 घंटे तक ऑफर करती है। चार्जिंग के लिए इसमें Type-C पोर्ट मिलता है।

    यह भी पढ़ें- Skullcandy के नए हेडफोन्स भारत में हुए लॉन्च, सिंगल चार्ज में चलेंगे 60 घंटे तक