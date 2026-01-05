Language
    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 10:39 AM (IST)

    Realme जल्द ही चीन में अपना नया स्मार्टफोन Realme Neo 8 लॉन्च करेगा। यह फोन स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 चिपसेट से लैस होगा और इसका AnTuTu स्कोर 3.58 मिलियन है ...और पढ़ें

    Realme का 8,000mAh बैटरी वाला दमदार 5G फोन, स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 चिपसेट और 50MP कैमरा भी

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme जल्द ही अपना एक और नया फोन लॉन्च करने जा रहा है जिसे कंपनी Realme Neo 8 के नाम से पेश करने वाली है। कंपनी इस महीने के आखिर में इस डिवाइस को चीन में लॉन्च करेगी। कंपनी ने फोन का नाम कन्फर्म करने के अलावा डिवाइस के चिपसेट का भी खुलासा कर दिया है जो इस फोन को पावर देगा। चलिए जानते हैं कि डिवाइस में क्या क्या खास मिलने वाला है।

    स्नैपड्रैगन चिपसेट से होगा लैस

    Realme Neo 8 क्वालकॉम के पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 चिपसेट से लैस होने वाला है। यही चिप आने वाले iQOO Z11 Turbo और OnePlus Ace 6T में भी देखने को मिलने वाला है, जो पहले से ही चीन में उपलब्ध है। कंपनी ने Realme Neo 8 का AnTuTu स्कोर भी शेयर किया है जहां डिवाइस ने 3.58 मिलियन स्कोर क्रॉस कर लिया है, जिससे यह अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले एंड्रॉयड डिवाइस में से एक बन गया है।

    Realme Neo 8 के संभावित स्पेसिफिकेशन्स

    रिपोर्ट्स के अनुसार Realme Neo 8 में 6.78-इंच का फ्लैट सैमसंग AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। डिवाइस में 1Hz से 165Hz तक का रिफ्रेश रेट मिलता है। फोन में 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा भी मिलेगा। इसके साथ ही Realme Neo 8 में मेटल फ्रेम और ऊपर-बाईं ओर एक स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा। इमेज में यह भी दिखाया गया है कि इसमें एक खास अवेकनिंग हेलो लाइटिंग भी मिलेगी, जो कैमरे के बगल में लगा है और कॉल और नोटिफिकेशन के लिए डायनामिक रूप से जलता है।

    8,000mAh की बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग भी

    इसके अलावा डिवाइस में 8,000mAh की बड़ी बैटरी भी मिलने वाली है जहां 80W वायर्ड चार्जिंग और बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। यानी आप लंबे गेमिंग सेशन के दौरान फोन के तापमान को कंट्रोल में रख सकेंगे। फोन में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन और IP68/69 डस्ट और वॉटर-रेसिस्टेंट भी मिलेगा।

