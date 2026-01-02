Language
    ये हैं 2 हजार से कम कीमत वाले बेस्ट गेमिंग ईयरबड्स, डेली यूज के लिए भी हैं बेहतर

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:20 PM (IST)

    अगर आप BGMI, Call of Duty Mobile या Asphalt जैसे गेम्स खेलने के शौकीन हैं और इन गेम्स को आरामदायक तरीके से लंबे समय तक खेलने के लिए अच्छे गेमिंग ईयरबड ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    यहां जानें टॉप 5 गेमिंग ईयरबड्स के बारे में। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पिछले एक साल में भारत में गेमिंग-सेंट्रिक ट्रू वायरलेस ईयरबड्स ढूंढना बहुत आसान हो गया है। क्योंकि, ब्रांड्स कम कीमत में लो-लेटेंसी मोड, ट्यून्ड ऑडियो और गेमर-इंस्पायर्ड डिज़ाइन वाले ईयरबड्स ला रहे हैं। अब आपको स्टेबल ब्लूटूथ कनेक्शन, डेडिकेटेड गेमिंग मोड या लंबी गेमिंग सेशन के लिए अच्छी बैटरी लाइफ जैसी सुविधाओं के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। BGMI, Call of Duty Mobile या Asphalt जैसे गेम्स लंबे समय तक खेलने वाले मोबाइल गेमर्स के लिए, TWS ईयरबड्स का सही पेयर रिस्पॉन्सिवनेस, इमर्शन और वियरिंग कंफर्ट को काफी बेहतर बनाने के लिए काम आता है।

    भारत में 2,000 रुपये से कम कीमत वाले टॉप 5 गेमिंग TWS

    अगर आप 2,000 रुपये से कम में TWS हेडसेट खरीदना चाहते हैं, तो आजकल कंपटीशन काफी बड़ा है। ब्रांड ऑडियो लैग को कम करने, फुटस्टेप्स और इफेक्ट के लिए साउंड को ट्यून करने और RGB लाइटिंग या गेमर्स के लिए बनाए गए अट्रैक्टिव डिजाइन के जरिए विज़ुअल अपील एड करने पर ध्यान दे रहे हैं। इन सबसे अलावा अच्छी कॉल क्वालिटी, स्टेबल कनेक्टिविटी, क्विक चार्जिंग और वियरिंग कंफर्ट भी गेमिंग परफॉर्मेंस जितनी ही जरूरी होती है। खासतौर पर उन यूजर्स के लिए जो गेम खेलने और डेली इस्तेमाल दोनों के लिए एक ही ईयरबड्स चाहते हैं। ऐसे में आइए देखते हैं टॉप 5 गेमिंग ईयरबड्स की लिस्ट।

    boAt Immortal 121

    इसकी कीमत 1,299 रुपये है और ये 10mm डायनैमिक ड्राइवर्स, ब्लूटूथ 5.3, 40 घंटे तक की बैटरी, 40ms लो-लेटेंसी BEAST मोड, ENx टेक्नोलॉजी के साथ क्वॉड माइक्रोफोन्स, टच कंट्रोल्स और USB Type-C चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं।

    GoBoult Mustang Torq

    इसकी कीमत 1,799 रुपये है। ये बड्स सुप्रीम बेस ट्यूनिंग के साथ 13mm ऑडियो ड्राइवर, टोटल 60 घंटे तक की बैटरी लाइफ, 10 मिनट की फास्ट चार्जिंग से 100 से 120 मिनट के प्लेबैक, 45ms अल्ट्रा-लो लेटेंसी गेमिंग मोड, एनवायरनमेंटल नॉइज़ कैंसलेशन के साथ क्वाड माइक्रोफोन सिस्टम, ब्लूटूथ 5.4 के साथ ब्लिंक और पेयर इंस्टेंट पेयरिंग, एप-बेस्ड कस्टमाइजेशन के साथ टच कंट्रोल, IPX5 वाटर रेजिस्टेंस और मोड सिंक LED और टेल-लाइट केस इंडिकेटर के साथ मस्टैंग-इंस्पायर्ड डिजाइन जैसे फीचर्स के साथ आते हैं।

    GoBoult Astra

    इसकी कीमत 1,199 रुपये है। ये डिवाइस 13mm BoomX टेक्नोलॉजी ऑडियो ड्राइवर, 48 घंटे तक की टोटल बैटरी लाइफ, गेमिंग के लिए 45ms लो-लेटेंसी कॉम्बैट मोड, एनवायरनमेंटल नॉइज कैंसलेशन के साथ क्वाड माइक्रोफोन सिस्टम, ब्लिंक और पेयर सपोर्ट के साथ ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी, टाइप-C फास्ट चार्जिंग, छह EQ मोड और कस्टम टच कंट्रोल के साथ एप सपोर्ट, मोड सिंक LED लाइटिंग और IPX5 वाटर रेजिस्टेंस जैसे फीचर्स मिलते हैं।

    Realme Buds T200 Lite

    इन TWS ईयरबड्स की कीमत 1,397 रुपये है। ये ईयरबड्स 12.4mm डायनामिक बेस ड्राइवर, AI-पावर्ड कॉल नॉइज कैंसलेशन के साथ डुअल माइक्रोफोन, ब्लूटूथ 5.4 कनेक्टिविटी, डुअल-डिवाइस पेयरिंग सपोर्ट, चार्जिंग केस के साथ टोटल 48 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक, 10 मिनट की फास्ट चार्जिंग से 5 घंटे तक का प्लेबैक और वर्कआउट और हल्की बारिश के लिए IPX4 स्प्लैश रेजिस्टेंस जैसे फीचर्स के साथ आते हैं।

    OnePlus Nord Buds 3r

    इस डिवाइस की कीमत भारतीय बाजार में 1,599 रुपये है। ये ईयरबड्स 12.4mm टाइटेनियम-कोटेड डायनामिक ड्राइवर्स, प्रीसेट EQ मोड और सिक्स-बैंड कस्टम EQ, वनप्लस 3D ऑडियो सपोर्ट, AI नॉइज कैंसलेशन के साथ डुअल माइक, Google Fast Pair के साथ ब्लूटूथ 5.4, डुअल-डिवाइस कनेक्टिविटी, 47ms तक लो-लेटेंसी गेमिंग मोड, जेस्चर कंट्रोल, वॉयस असिस्टेंट और स्मार्ट फीचर्स, केस के साथ 54 घंटे तक की बैटरी लाइफ, TÜV Rheinland बैटरी हेल्थ सर्टिफिकेशन और ईयरबड्स पर IP55 डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस जैसे फीचर्स के साथ आते हैं।

