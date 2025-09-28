Language
    जल्द लॉन्च होंगे Realme के नए फ्लैगशिप फोन्स, मिलेगा पावरफुल प्रोसेसर

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 08:00 AM (IST)

    Realme अपनी अगली फ्लैगशिप GT 8 सीरीज को अक्टूबर में चीन में लॉन्च करने वाली है। इस सीरीज में स्टैंडर्ड और Pro मॉडल शामिल होंगे जो Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ आएंगे। Realme GT 8 Pro का 3C सर्टिफिकेशन सामने आया है जिससे चार्जिंग डिटेल्स और बैटरी की जानकारी मिली है।

    Realme की अगली फ्लैगशिप GT 8 सीरीज अक्तूबर में लॉन्च होने वाली है। Photo- Realme GT 7.

     टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme GT 8 सीरीज अक्टूबर में चीन में लॉन्च होने के लिए तैयार है। इस लाइनअप में एक स्टैंडर्ड और एक Pro मॉडल शामिल होने की उम्मीद है, और कंपनी पहले ही कन्फर्म कर चुकी है कि ये फ्लैगशिप Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ आएंगे। Realme GT 8 Pro को चीन की 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट किया गया है, जिसमें इसके कुछ स्पेसिफिकेशन्स सामने आए हैं। कंपनी ने ये भी बताया है कि Realme GT 8 सीरीज में BOE डिस्प्ले होगा और कुछ और फीचर्स का भी ऐलान किया है। इसके अलावा, एक टिप्स्टर ने Pro मॉडल का एक एलिज्ड रेंडर शेयर किया है, जिससे इसके फ्रंट डिजाइन का अंदाजा मिलता है।

    Realme GT 8 सीरीज के संभावित स्पेसिफिकेशन्स

    Weibo पर एक पोस्ट में, चाइनीज स्मार्टफोन मेकर ने कन्फर्म किया कि कंपनी अपनी अपकमिंग Realme GT 8 सीरीज के लिए डिस्प्ले BOE से सोर्स करेगी। इसके अलावा, कंपनी के हाई-एंड स्मार्टफोन्स में 2K रेजोल्यूशन स्क्रीन और 144Hz रिफ्रेश रेट होगा, जो खासतौर पर स्मार्टफोन गेमर्स के लिए टारगेटेड हो सकता है।

    इसके अलावा, चीन की 3C वेबसाइट पर एक Realme स्मार्टफोन स्पॉट किया गया है, जिसका मॉडल नंबर RMX5200 है। टिप्स्टर Digital Chat Station (चाइनीज से ट्रांसलेटेड) के मुताबिक, ये लिस्टिंग अपकमिंग Realme GT 8 Pro की है। 3C लिस्टिंग से पता चलता है कि ये हैंडसेट 120W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकता है।

    अगर ये सच है, तो ये फोन अपने पुराने Realme GT 7 Pro जितनी ही फास्ट चार्जिंग स्पीड सपोर्ट करेगा। टिप्स्टर ने ये भी बताया कि फोन में 7,000mAh की बैटरी हो सकती है।

    एक दूसरे Weibo पोस्ट में, टिप्स्टर ने Realme GT 8 Pro का कथित रेंडर शेयर किया, जिसमें फोन का फ्रंट डिजाइन दिख रहा है। इसमें डिस्प्ले के टॉप पर एक होल-पंच कटआउट नजर आता है, जिसमें शायद सेल्फी कैमरा होगा। फोन को बहुत पतले बेजल्स के साथ भी देखा जा सकता है। हैंडसेट के राइट साइड में पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल बटन दिख रहे हैं।

    टिप्स्टर ने आगे बताया कि Realme GT 8 Pro का डिस्प्ले 7,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देगा, जिसे उन्होंने 'true flashlight screen' (Chinese से ट्रांसलेटेड) कहा। ये डिस्प्ले 1 निट तक डिम भी हो सकता है।

    Realme ने हाल ही में कन्फर्म किया कि इसका आने वाला फ्लैगशिप फोन लाइनअप Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से लैस होगा। इसके अलावा, सीरीज में R1 ग्राफिक्स चिप और डुअल सिमेट्रिकल स्पीकर सेटअप भी मिलेगा।

