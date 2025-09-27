Nothing Phone 3a पर मिल रही है बड़ी छूट, 23 हजार से कम में खरीदने का मौका

Flipkart की Big Billion Days सेल शुरू हो चुकी है और इस बार स्मार्टफोन डील्स सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही हैं। Nothing Phone 3a अब बड़ी छूट के साथ उपलब्ध है। इसका यूनिक डिजाइन और क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इसे बाकी स्मार्टफोन्स से अलग बनाते हैं। ग्राहकों को फ्लैट डिस्काउंट के अलावा बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Flipkart का Big Billion Days सेल अब लाइव है। ये एनुअल शॉपिंग फेस्टिवल अपने बड़े डिस्काउंट्स के लिए जाना जाता है, खासकर फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज में। लेकिन हमेशा की तरह, इस बार भी स्मार्टफोन डील्स सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही हैं।

Big Billion Days सेल के दौरान, Nothing Phone 3a काफी कम कीमत में उपलब्ध है। Phone 3a उन लोगों के लिए खास है जो सिर्फ एक ऑर्डिनरी स्मार्टफोन नहीं चाहते। इसका यूनिक डिजाइन और क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस स्मार्टफोन्स की भीड़ में अलग बनाता है। आइए जानते हैं फोन पर क्या डील मिल रही है।

Nothing Phone 3a पर Flipkart की डील Nothing Phone 3a भारत में 24,999 रुपये की स्टार्टिंग प्राइस के साथ लॉन्च हुआ था। Flipkart पर ये स्मार्टफोन फिलहाल 23,999 रुपये में लिस्टेड है। इसके अलावा, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर आप 1,000 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट भी पा सकते हैं। इससे प्रभावी कीमत 22,999 रुपये हो जाएगी। और भी ज्यादा बचत करने के लिए आप अपना पुराना स्मार्टफोन ट्रेड-इन कर सकते हैं। पुराने फोन पर आपको 19,250 रुपये तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है।

Nothing Phone 3a के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Nothing Phone 3a में 6.77-इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz तक रिफ्रेश रेट और 3000 nits की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। इसके अंदर Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 चिपसेट है और ये 5,000mAh की बैटरी के साथ आता है, जिसमें 50W चार्जिंग सपोर्ट है।