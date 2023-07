Realme C53: 108MP पिक्सल कैमरा और 5000mAh बैटरी वाला सस्ता फोन भारत में कल होगा लॉन्च, यहां जानें सभी डिटेल

नई दिल्ली, टेक डेस्क। एक नया स्मार्टफोन खरीदने की जरूरत महसूस हो रही है और बजट बहुत ज्यादा नहीं है तो ये खबर आपके दिन बना सकती है। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी रियलमी अपने भारतीय ग्राहकों के लिए एक नया स्मार्टफोन Realme C53 लॉन्च करने जा रही है। रियलमी का नया स्मार्टफोन कल लॉन्च हो रहा है। फोन की लॉन्चिंग और डिवाइस की खूबियों को लेकर जानकारी दे रहे हैं-

दरअसल, रियलमी इस नए स्मार्टफोन को लेकर लंबे समय से टीजर जारी कर रही है। फोन का फर्स्ट लुक टीजर के साथ रिवील हो चुका है। Realme C53 स्मार्टफोन का डिजाइन Realme 9i जैसा दिखता है।

It's your chance to be the first to hold the stunning beauty of the #realmeC53! The Early Bird sale goes live on 19th July at 6 PM and lasts till 8 PM. Stay tuned for the #08MPChampionLikeNeverBefore.#ChampionForEveryone

Know more: https://t.co/XMIflMWIUG pic.twitter.com/kNCOEfZCne