किसी भी एंड्रॉइड फोन में ऐप्स कैसे हाइड करें? इन स्टेप बाय स्टेप को करें फॉलो

How to Hide app in Android यदि आप Google Pixel या Motorola के किसी भी मॉडल जैसे स्टॉक एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करते हैं तो एंड्रॉइड फोन पर ऐप्स को थर्ड-पार्टी लॉन्चर डाउनलोड करके छुपाया जा सकता है। यानी अगर आप अपने स्मार्टफोन में ऐप को छुपाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एक थर्ड-पार्टी ऐप को इन्स्टॉल करना होगा। (फोटो-जागरण)