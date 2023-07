Realme C53 और Pad 2 भारत में आज करेंगे एंट्री, यहां देखें लाइव लॉन्च इवेंट, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Realme C53 and Pad 2 Launching Today In India how to watch Realme launch event live रियलमी अपने भारतीय ग्राहकों के लिए आज दो नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी अपने ग्राहकों को Realme C53 and Pad 2 को लॉन्च करने जा रही है। रियलमी के लॉन्चिंग इवेंट को लाइव देखा जा सकता है। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इवेंट की जानकारियां दी गई हैं।