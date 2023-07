Realme C53 Early Bird Sale: 108MP कैमरा और 5000mAh बैटरी वाले सस्ते फोन पर ऐसे मिलेगा 1000 रुपये का डिस्काउंट

रियलमी 19 जुलाई को भारत में Realme C53 स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। इस स्मार्टफोन के साथ कंपनी Realme Pad 2 टैबलेट को भी पेश करने वाली है। Realme C53 के लॉन्च से पहले कंपनी ने अर्ली बर्ड सेल का एलान किया है। सेल के दौरान इस स्मार्टफोन पर 1000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। सेल फ्लिपकार्ट पर शाम 6 बजे शुरू होगी।

Realme C53 early bird sale buyer gets up to a Rs 1000 discount, check more details.

HighLights Realme C53 भारत में 19 जुलाई को होगा लॉन्च रियलमी के इस फोन में मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप फोन में मिलता है 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Realme C53 स्मार्टफोन भारत में 19 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। कंपनी इसी दिन भारत में अपना नया टैबलेट Realme Pad 2 को भी भारतीय बाजार में पेश करेगी। इस स्मार्टफोन के लॉन्च से पहले कंपनी ने अपनी वेबसाइट में माइक्रोसाइट लाइव की है। कंपनी ने Realme C53 के लॉन्च से पहले अर्ली बर्ड सेल का एलान किया है। यहां हम आपको इस स्पेशल सेल के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। Realme C53 अर्ली बर्ड सेल Realme C53 की अर्ली बर्ड सेल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर 19 जुलाई से शाम 6 बजे शुरू होगी, जो शाम 8 बजे तक चलेगी।

इस सेल के दौरान बॉयर्स को रियलमी के इस फोन का 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 1000 रुपये सस्ता मिलेगा।

सेल के दौरान ICICI, HDFC, और SBI बैंक के कार्ड से पेमेंट करने पर 500 रुपये का डिस्काउंट और 500 रुपये का कूपन डिस्काउंट मिलेगा।

सेल के दौरान ICICI, HDFC, और SBI बैंक के कार्ड से पेमेंट करने पर 500 रुपये का डिस्काउंट और 500 रुपये का कूपन डिस्काउंट मिलेगा। Realme C53 स्पेसिफिकेशन्स (संभावित) Realme C53 स्मार्टफोन में 6.74-इंच का IPS LCD HD+ डिस्प्ले दिया जाएगा, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz, पीक ब्राइटनेस 560 निट्स और स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो 90.3 प्रतिशत है। रियलमी का यह अपकमिंग स्मार्टफोन Unisoc T612 प्रोसेसर के साथ पेश किया जाएगा। इसके साथ ही फोन में ग्राफिक्स के लिए Mali-G57 GPU दिया जाएगा। यह फोन Android 13 पर आधारित Realme UI 4.0 पर रन करेगा। रिपोर्ट्स की माने तो यह फोन 4GB/6GB LPDDR4X रैम और 64GB/128GB स्टोरेज के ऑप्शन में पेश किया जाएगा। यह फोन 2TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज के साथ आएगा। कैमरा स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसमें 108MP प्राइमरी कैमरा होगा, जिसके साथ 2MP का पोर्टेट लेंस दिया गया है। इस फोन में सेल्फी के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें 4G डुअल SIM, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth v5.0, GPS, और USB Type-C पोर्ट दिया जाएगा। इसके साथ ही फोन में 5,000mAh की बैटरी और 18W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा।

