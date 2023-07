रियलमी के किफायती एंड्रॉइड टैबलेट की होने जा रही मार्केट में धमाकेदार एंट्री, इस दिन लॉन्च होगा Realme Pad 2

नई दिल्ली, टेक डेस्क। एक नया टैबलेट खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी रियलमी अपने भारतीय ग्राहकों को एक सस्ते एंड्रॉइड टैबलेट का तोहफा पेश करने जा रही है। कंपनी Realme Pad 2 को लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने Realme Pad 2 की लॉन्चिंग डेट को लेकर आधिकारिक जानकारियां दी हैं।

रियलमी यूजर्स के लिए अपने अपकमिंग डिवाइस 19 जुलाई को पेश करेगी। भारतीय ग्राहकों को Realme Pad2 की लॉन्चिंग के लिए कंपनी की ओर से इनविटेशन मिलना भी शुरू हो गया है।

We invite you to join us on Wednesday 19 July, 2023 at 12 Noon for the digital premiere of the realme Pad 2. Get ready to witness the launch of realme Pad 2 that boasts of new-age features, power-packed performance and segment’s first 120Hz display