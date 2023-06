Realme Narzo 60 सीरीज के साथ इस दिन लॉन्च होगा Buds Wireless 3, कंपनी ने कन्फर्म की डेट

Realme Buds Wireless 3 Neckband Launch Date Confirm Realme Buds Wireless 3 के भारत में लॉन्च होने की पुष्टि हो गई है। कंपनी ने इसकी ऑफिशियल घोषणा अमेजन पर प्रोडक्ट पेज के माध्यम से की है। इसके अलावा Realme ने ऑफिशियल तौर पर घोषणा की है कि वह 6 जुलाई को भारत में Realme Narzo 60 सीरीज स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। (फोटो-Realme)

Realme Buds Wireless 3 neckband is coming to India next week with Realme Narzo 60 Series

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Realme ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि वह 6 जुलाई को भारत में अपने Narzo 60 सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। स्मार्टफोन निर्माता ने अब खुलासा किया है कि वह उसी इवेंट में नया ब्लूटूथ इयरफ़ोन लॉन्च करेगी। रियलमी इंडिया ने Realme Buds Wireless 3 ब्लूटूथ ईयरफोन के लॉन्च के लिए मीडिया इनवाइट भेजना शुरू कर दिया है। कंपनी ने पुष्टि की है कि वह उसी इवेंट में ब्लूटूथ इयरफ़ोन लॉन्च करेगी। कंपनी ने लॉन्च की तारीख की घोषणा की है, और कुछ स्पेक्स का खुलासा किया है। आइए डिटेल से जानते हैं आगामी रियलमी बड्स वायरलेस 3 की कीमत और फीचर पर। Realme Buds Wireless 3 की लॉन्चिंग कन्फर्म चीनी स्मार्टफोन निर्माता ने पुष्टि की है कि आगामी Realme बड्स वायरलेस 3 ब्लूटूथ इयरफ़ोन एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन सपोर्ट के साथ आएंगे। कंपनी ने यह भी खुलासा किया है कि इयरफ़ोन में 13.6 मिमी डायनेमिक ड्राइवर होगा जो एक पॉवरफुल बेस एक्सपीरियंस देगा। Realme Buds Wireless 3 कलर ऑप्शन इयरफ़ोन येलो और व्हाइट कलर ऑप्शन के साथ आएंगे। इसके अलावा ईकॉमर्स प्रमुख अमेज़न ने हाल ही में पुष्टि की है कि आगामी Realme इयरफ़ोन 12 जुलाई से अमेजन प्राइम डे सेल के दौरान सेल के लिए उपलब्ध होंगे। इयरफ़ोन की कीमत 3,000 रुपये से कम होने की उम्मीद है। Realme Narzo 60 सीरीज भी होगा लॉन्च Realme ने ऑफिशियल तौर पर घोषणा की है कि वह 6 जुलाई को भारत में Realme Narzo 60 सीरीज लॉन्च करेगी। लाइनअप में Narzo 60 Pro और Narzo 60 स्मार्टफोन शामिल होने की उम्मीद है। पिछले लीक और रिपोर्ट के आधार पर, उम्मीद है कि Realme Narzo 60 मीडियाटेक डाइमेंशन 6020 चिपसेट से लैस होगा। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, उम्मीद है कि Realme Narzo 60 सीरीज़ की शुरुआती कीमत 17,999 रुपये होगी। कंपनी द्वारा आगामी नेकबैंड और स्मार्टफोन के बारे में अधिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है।

Edited By: Anand Pandey