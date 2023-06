इस दिन भारत में एंट्री मारेगा Realme का ये स्मार्टफोन, मिलेंगे एक से बढ़कर एक फीचर्स

Realme ने भारत में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी में है। हम Realme Narzo 60 सीरीज की बात कर रहे हैं जिसे कंपनी ने हाल ही में टीज किया है। यह सीरीज 6 जुलाई को भारत में लॉन्च होने जा रही है। सीरीज में दो स्मार्टफोन- । Realme Narzo 60 5G और Realme Narzo 60 Pro 5G शामिल है।

Realme to launch its new Realme narzo 60 5g series, know the price

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Realme Narzo 60 सीरीज की भारत लॉन्च की तारीख 6 जुलाई तय की गई है, कंपनी ने मंगलवार को एक मीडिया आमंत्रण के माध्यम से इसकी पुष्टि की। Realme Narzo 60 5G और Realme Narzo 60 Pro 5G का लॉन्च इवेंट दोपहर 12 बजे शुरू होगा और हैंडसेट भारत में Amazon के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। फीचर्स की बात करें तो इस फोन को कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आने के लिए टीज किया गया है और इसमें 1TB तक की इंटरनल स्टोरेज दी जा सकती है। Realme Narzo 60 5G में 100-मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप आने की खबर है। बता दें कि Realme Narzo 60 5G और Realme Narzo 60 Pro 5G भारत में 6 जुलाई को लॉन्च होंगे। कंपनी ने दी जानकारी रियलमी इंडिया वेबसाइट और अमेजन इंडिया पर एक समान माइक्रोसाइट है, जो नई रियलमी Narzo 60 सीरीज के डिजाइन और फीचर्स का सुझाव देती है। आप अब इवेंट के बारे में जानने के लिए साइन अप कर सकते हैं। बता दें कि ब्रांड ने लॉन्च के लिए मीडिया इनवाइट भी भेज दिए हैं। फिलहाल कीमत को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। नई Narzo लाइनअप को पतले बेजेल्स के साथ 61-डिग्री कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आ सकता है।आपको फोन पर 250,000 से अधिक फोटो संग्रहीत करने के लिए मेमोरी क्षमता का लाभ मिलेगा, जिसमें माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से 1TB स्टोरेज मिल सकता है। मिलेगी ये खासियत एक नई रिपोर्ट में पता चला है कि Realme Narzo 60 5G के लिए मार्टियन होराइजन कलर ऑप्शन का सुझाव दिया गया है। इसमें 100 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप भी होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि Realme Narzo 60 5G, Realme 11 5G का रीब्रांडेड वर्जन होगा जिसे मई में चीन में 8GB रैम + 256GB स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया गया है। Realme Narzo 60 5G पहले मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6020 प्रोसेसर और 6GB रैम के साथ गीकबेंच बेंचमार्किंग वेबसाइट पर दिखाई दिया था। यह एंड्रॉइड 13 आधारित Realme UI 4.0 पर काम कर सकता है।

Edited By: Ankita Pandey