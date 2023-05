Realme 11 Pro series भारत में धमाकेदार एंट्री के लिए तैयार, लॉन्चिंग डेट से उठा पर्दा

नई दिल्ली, टेक डेस्क। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी रियलमी ने अपने यूजर्स को Realme 11 Pro series का तोहफा देने की पूरी तैयारी कर ली है। अगर आप भी कंपनी की Realme 11 Pro series का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो ये नया अपडेट आपका दिल खुश कर सकता है।

कंपनी का 200 मेगापिक्सल कैमरे वाले स्मार्टफोन की भारत में एंट्री होने जा रही है। जी हां, कंपनी ने Realme 11 Pro series की लॉन्चिंग डेट की जानकारी दे दी है।

भारतीय यूजर्स के लिए Realme 11 Pro series को अगले हफ्ते ही लॉन्च किया जा रहा है। रियलमी की नई सीरीज भारत में 8 जून को लॉन्च की जा रही है।

🚨Attention #realmeFans🚨

Presenting the perfect blend of luxury and next-level design! Experience the power of #realme11ProSeries5G with @iamsrk on 8th June, 12 noon.

Are you ready for #TheNextLeap? #200MPzoomToTheNextLevel

Know more: https://t.co/YhMCBKPGSZ pic.twitter.com/fOahGt7itK— realme (@realmeIndia) May 31, 2023