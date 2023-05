भारत में जल्द लॉन्च होने जा रही Realme 11 Pro 5G सीरीज, कंपनी ने जारी किया नया अपडेट

नई दिल्ली, टेक डेस्क। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी रियलमी अपने भारतीय यूजर्स के लिए बहुत जल्द एक नई सीरीज को लॉन्च करने जा रही है। दरअसल Realme 11 Pro 5G Series को हाल ही में चीन में लॉन्च किया गया था। वहीं भारतीय यूजर्स के लिए भी एक नया अपडेट सामने आ रहा है। रियलमी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए नई सीरीज को लेकर लेटेस्ट अपडेट जारी किया है।

Realme 11 Pro 5G Series में कंपनी ने दो नए स्मार्टफोन Realme 11 Pro और Realme 11 Pro+ पेश किए थे। कंपनी ने नई सीरीज की लॉन्चिंग टाइमलाइन की जानकारी साझा की है।

Something "Pro" is happening in June. What kind of innovation do you think the #realme11ProSeries will have? Comment below to show your opinion. #realmeNumberSeries pic.twitter.com/etXdUwjqYW