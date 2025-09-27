पीएम मोदी ने लॉन्च किया BSNL का पूरी तरह से स्वदेशी 4G नेटवर्क, सोलर-पावर्ड हैं नए टावर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को BSNL का पूरी तरह से स्वदेशी 4G नेटवर्क देश में लॉन्च किया। इसके साथ ही उन्होंने ओडिशा के झारसुगुड़ा से 97500 से ज्यादा BSNL मोबाइल टावरों का उद्घाटन भी किया। 37000 करोड़ रुपये की लागत से बने ये टावर भारतीय तकनीक पर आधारित हैं। ये कदम डिजिटल भारत निधि कार्यक्रम के तहत 100% 4G सैचुरेशन हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को BSNL का पूरी तरह से स्वदेशी 4G नेटवर्क देश में लॉन्च किया। उन्होंने ओडिशा के झारसुगुड़ा से देशभर में 97,500 से ज्यादा BSNL मोबाइल टावरों का भी उद्घाटन किया। लेटेस्ट 4G टावर पूरी तरह घरेलू तकनीक से बने हैं, जिनकी अनुमानित लागत 37,000 करोड़ रुपये है। इसके साथ ही भारत स्वदेशी टेलीकॉम इक्विपमेंट विकसित करने वाले देशों की कतार में शामिल हो गया है। ये पहल डिजिटल भारत निधि कार्यक्रम (Digital Bharat Nidhi programme) के तहत 100% 4G सैचुरेशन हासिल करने का हिस्सा है।

BSNL 4G टेलीकॉम टावर डिटेल्स BSNL का पूरी तरह से स्वदेशी 4G स्टैक भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को दिखाता है और ये देश में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, 'स्वदेशी 4G नेटवर्क का रोलआउट प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप एक ट्रांसफॉर्मेटिव कदम है, जो डिजिटल डिवाइड को कम करेगा और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाएगा। ये BSNL के 5G अपग्रेड और इंटीग्रेशन का भी रास्ता तैयार करता है।' आगे बताया गया कि नेटवर्क क्लाउड-बेस्ड, फ्यूचर-रेडी और 5G नेटवर्क्स में अपग्रेडेबल हैं।

#WATCH | Guwahati, Assam: On the launch of the 'Swadeshi' 4G Network, Union Minister Jyotiraditya Scindia says, "It is a historic day not only for BSNL but for the whole nation. Under the leadership of PM Modi, the impossible has become possible as India has invented and… pic.twitter.com/3ErqpK8dUp — ANI (@ANI) September 27, 2025 इसके अलावा, पीएम मोदी ने देशभर में 97,500 से ज्यादा टावरों का उद्घाटन किया, जिनमें से 92,600 टावर BSNL द्वारा कमीशन किए गए हैं। इसके अलावा 18,900 साइट्स डिजिटल भारत निधि कार्यक्रम के तहत फंड की गई हैं। नए टावर 26,000 से ज्यादा अनकनेक्टेड गांवों को जोड़ेंगे, जिनमें रिमोट और बॉर्डर एरिया भी शामिल हैं। सिर्फ ओडिशा में ही लगभग 2,472 गांव इस लॉन्च से जुड़ेगे।

अधिकारियों ने आगे बताया कि नए टावर अलग-अलग राज्यों में 20 लाख से ज्यादा नए सब्सक्राइबर्स को सर्विस देंगे, जिनमें ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, गुजरात और बिहार शामिल हैं। दिलचस्प बात ये है कि नए टावर सोलर-पावर्ड हैं, जिससे ये देश में ग्रीन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा क्लस्टर बन गया है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहले बताया था कि इस आर्किटेक्चर में C-DoT द्वारा बनाया गया कोर नेटवर्क, Tejas Networks का रेडियो एक्सेस नेटवर्क और TCS द्वारा सिस्टम्स इंटीग्रेशन शामिल है।