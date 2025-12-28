Poco M8 5G भारत में जल्द होगा लॉन्च, आया टीजर; मिलेगा 50MP AI कैमरा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Poco M8 5G जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है। ये लेटेस्ट M8 लाइनअप का हिस्सा होगा जिसमें एक प्रो वेरिएंट भी शामिल हो सकता है। इसके लॉन्च से पहले, Xiaomi की सब्सिडियरी कंपनी ने अपकमिंग हैंडसेट के डिजाइन को टीज किया है और इसकी उपलब्धता की पुष्टि की है। ऐसा लग रहा है कि इसका रियर कैमरा डिजाइन अपकमिंग Redmi Note 15 5G जैसा ही है। टीजर से पता चलता है कि Poco M8 5G 50-मेगापिक्सल AI कैमरा सिस्टम के साथ लॉन्च होगा।

Poco M8 5G का आया टीजर Poco M8 5G का डिजाइन कंपनी ने हाल ही में एक X पोस्ट में टीज किया था। इसमें ब्लैक कलर में डुअल-टोन रियर पैनल दिख रहा है, जिसमें फोन के दोनों तरफ रेसिंग से इंस्पायर्ड स्ट्रिप्स हैं। बीच में एक स्क्वायर कैमरा आइलैंड है जिसके कॉर्नर्स राउंडेड हैं, इस डिजाइन को आमतौर पर स्क्विर्कल कहा जाता है। इसे थोड़ा उभरा हुआ और तराशे हुए एज वाला दिखाया गया है।

कुल मिलाकर डिजाइन Redmi Note 15 5G के रियर पैनल से मिलता-जुलता लगता है, जो 6 जनवरी को लॉन्च होने वाला है। टीजर से पुष्टि होती है कि आने वाले Poco M8 5G में पीछे की तरफ 50-मेगापिक्सल का AI कैमरा होगा। कैमरा आइलैंड के अंदर तीन अलग-अलग लेंस हैं, साथ ही एक LED फ्लैश भी है। पावर और वॉल्यूम बटन फोन के राइट फ्रेम पर हैं, जो बेहतर एर्गोनॉमिक्स के लिए कर्व्ड नजर आता है।