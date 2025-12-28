Poco M8 5G भारत में जल्द होगा लॉन्च, आया टीजर; मिलेगा 50MP AI कैमरा
Poco M8 5G को भारत में जल्द लॉन्च किया जाएगा। ये M8 लाइनअप का हिस्सा हो सकता है, जिसमें एक Pro वेरिएंट हो सकता है। फिलहाल इसके डेब्यू से पहले कंपनी ने ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Poco M8 5G जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है। ये लेटेस्ट M8 लाइनअप का हिस्सा होगा जिसमें एक प्रो वेरिएंट भी शामिल हो सकता है। इसके लॉन्च से पहले, Xiaomi की सब्सिडियरी कंपनी ने अपकमिंग हैंडसेट के डिजाइन को टीज किया है और इसकी उपलब्धता की पुष्टि की है। ऐसा लग रहा है कि इसका रियर कैमरा डिजाइन अपकमिंग Redmi Note 15 5G जैसा ही है। टीजर से पता चलता है कि Poco M8 5G 50-मेगापिक्सल AI कैमरा सिस्टम के साथ लॉन्च होगा।
Poco M8 5G का आया टीजर
Poco M8 5G का डिजाइन कंपनी ने हाल ही में एक X पोस्ट में टीज किया था। इसमें ब्लैक कलर में डुअल-टोन रियर पैनल दिख रहा है, जिसमें फोन के दोनों तरफ रेसिंग से इंस्पायर्ड स्ट्रिप्स हैं। बीच में एक स्क्वायर कैमरा आइलैंड है जिसके कॉर्नर्स राउंडेड हैं, इस डिजाइन को आमतौर पर स्क्विर्कल कहा जाता है। इसे थोड़ा उभरा हुआ और तराशे हुए एज वाला दिखाया गया है।
कुल मिलाकर डिजाइन Redmi Note 15 5G के रियर पैनल से मिलता-जुलता लगता है, जो 6 जनवरी को लॉन्च होने वाला है।
टीजर से पुष्टि होती है कि आने वाले Poco M8 5G में पीछे की तरफ 50-मेगापिक्सल का AI कैमरा होगा। कैमरा आइलैंड के अंदर तीन अलग-अलग लेंस हैं, साथ ही एक LED फ्लैश भी है। पावर और वॉल्यूम बटन फोन के राइट फ्रेम पर हैं, जो बेहतर एर्गोनॉमिक्स के लिए कर्व्ड नजर आता है।
Power in your palm. Focus in every frame. POCO M8 5G doesn’t show up to compete; it shows up to finish. Designed to Slay. Coming soon. pic.twitter.com/fJSZmjuz4K— POCO India (@IndiaPOCO) December 26, 2025
Xiaomi की सब्सिडियरी कंपनी ने ये भी कंफर्म किया है कि लॉन्च होने के बाद Poco M8 5G भारत में Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। ई-कॉमर्स दिग्गज ने इसके लॉन्च के लिए एक माइक्रोसाइट बनाई है, जो अपकमिंग स्मार्टफोन के रेसिंग-स्ट्रिप्स से इंस्पायर्ड डिजाइन को भी टीज करती है।
पिछली रिपोर्ट्स के मुताबिक, Poco M8 5G, रूमर्ड प्रो वेरिएंट के साथ, ब्लैक, ब्लू और डुअल-टोन सिल्वर-एंड-ब्लैक कलर में उपलब्ध हो सकता है। स्टैंडर्ड मॉडल को BIS, NBTC, IMDA और TDRA सर्टिफिकेशन मिल चुके हैं, जो संकेत देता है कि ग्लोबल लॉन्च जल्द ही होने वाला है।
उम्मीद है कि Poco आने वाले दिनों में M8 सीरीज के बारे में और डिटेल्स बताना शुरू करेगा, जिसमें भारत के लिए आधिकारिक लॉन्च की तारीख भी शामिल है।
